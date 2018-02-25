В Египте обнаружили "город мертвых" с сокровищами

На месте раскопок было найдено 40 каменных саркофагов, около 1000 маленьких статуй и ожерелье

Египетские археологи обнаружили древний некрополь неподалеку от Каира. На месте раскопок было найдено 40 каменных саркофагов, около 1000 маленьких статуй и ожерелье, украшенное поздравлением с Новым годом.

Некрополь прятался на юге от Каира, вблизи Туны Аль-Габала. Древнее захоронение относят к эпохе между Поздним царством и ранним Птоломеевским периодом. В любом случае, ученые дают ему больше 2000 лет.

Ожидается, что специалистам понадобится около 5 лет, чтобы изучить "город мертвых", прежде чем сделать из него "новую археологическую достопримечательность" Египта.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана.

Марсело Игазуста, аргентинский археолог, утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.

Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг

Какую шокирующую находку обнаружили в Днепропетровской области, смотрите на видео ниже:







