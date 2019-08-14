В Facebook на Android появился темный режим: как включить

Темный режим для Facebook полезен для зрения в ночное время

Темный режим для Facebook уже находится на стадии тестирования Фото: Unsplash

После выпуска Apple операционной системы macOS 10.14 Mojave с "ночным режимом", разработчики начали добавлять своим приложениям темные темы. Так темный режим получили Telegram, Viber, Google Chrome и WhatsApp. Недавно темный режим получил Facebook Messenger, а вчера стало известно, что разработчики популярной социальной сети готовят темную тему для основного приложения Facebook.

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Джейн Маньчун Вонг, которая раньше всех анонсирует новые функции для приложений Facebook, Instagram и Twitter, в своем блоге написала, что обнаружила в Android-приложении Facebook новый темный режим, который пока находится на стадии тестирования, поэтому скрыт от пользователей и включить его пока нельзя.

Вонг отмечает, что новый дизайн приложения Facebook будет очень ярким и почти полностью белым, что делает его потенциально вредным для зрения людей при использовании в темноте – многие пользователи сидят в социальной сети как раз перед сном. Риски могут быть смягчены использованием темного режима, который был обнаружен в коде мобильного приложения.

Темной темой пока обладает только Facebook Messenger Фото: Unsplash

Ночная тема для Facebook еще не готова – часть приложения демонстрирует белый текст на темном фоне. Это означает, что полноценная версия выйдет еще не скоро, осталось слишком много работы по оптимизации, но обнаруженный режим внушает надежду на то, что с редизайном в мобильной версии появится удобное для глаз темное оформление.

Тем, кто желает воспользоваться темным режимом не дожидаясь, пока Facebook его внедрит, можно воспользоваться сторонними приложениями для социальной сети, например, Simple Pro – оно платное, но сейчас по скидке можно приобрести за 24,99 гривен, или Fella for Facebook, которое тоже обладает темным оформлением и стоит всего 10 грн.

Темную тему в Facebook можно включить пока только в сторонних приложениях, например, в Simple Pro Фото: Сегодня

Напомним, что ранее у Facebook потребовали отказаться от "лайков". В свою очередь Instagram и WhatsApp получат новые названия.

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