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В галактике Млечный Путь обнаружили сверхбыструю звезду

Астрофизик нашел самую быстровращающуюся звезду в нашей галактике

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:30

Китайский астрофизик Гуан-Вей Ли открыл самую быстровращающуюся звезду в нашей галактике Млечный Путь. Звезда открыта с помощью спектроскопического телескопа LAMOST. Поэтому обнаруженный объект получил название LAMOST J040643.69+542347.8.

Находится звезда на расстоянии в 30 тыс. световых лет от Солнца. Особенность светила в том, что его вращение невероятно быстро – 540 км/с, что на 100 километров в секунду быстрее, чем у предыдущего рекордсмена HD 191423 – 435 км/с. Для сравнения, наше Солнце вращается со скоростью в 2 км/с.

Определение скорости вращения звезды телескопом LAMOST
Определение скорости вращения звезды телескопом LAMOST
Фото: space.com

Более того, сама звезда движется рекордно быстро относительно межзвездной среды — такие звезды называются "убегающими". К ним, например, относится предыдущий рекордсмен в нашей галактике, HD 191423.

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Однако есть и звезды, которые вращаются еще быстрее. Самые быстрые известные к настоящему времени VFTS 285 и VFTS 102 находятся в Большом Магеллановом облаке и вращаются со скоростью около 610 км/с. Реальная скорость вращения этих звезд может быть еще больше — ведь мы можем измерить только скорость в проекции на луч зрения.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили загадочный источник гравитационных волн. В то же время во Вселенной обнаружен новый вид черных дыр.

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Источник: N+1
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