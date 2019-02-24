В Google случайно рассекретили полное название Android 10

Android Q может получить название, означающее "пирог с заварным кремом"

Android Quiche в переводе с английского означает "пирог с заварным кремом" Фото: SlashGear

Летом на специальной конференции для разработчиков Google I/O 2019 анонсирует следующую версию операционной системы Android 10.0. Ряд особенностей новой операционной системы уже раскрыты. Однако перед фанатами стоял важный вопрос – какое же "сладкое" название получит новый Android Q?

Как правило названия Android раскрываются уже после конференций Google, когда финальный релиз мобильной операционной системы готов к обновлению на смартфонах серии Pixel – обычно это происходит в конце лета. Но похоже вице-президент Google случайно проговорился о названии Android намного раньше официального анонса.

Пост оставленный с мобильного устройства под управлением Android Quiche

Пользователи Twitter обратили внимание на подпись к твиту старшего вице-президента Google Хироши Локхаймера, ответственного за Android. Особенностью сообщения является то, что оставлен он с некого устройства, под управлением Android Quiche, что в переводе с английского означает "пирог с заварным кремом".

Фанаты считают этот пост доказательством рассекреченного названия следующего Android 10.0. Но как показывает практика, доверять таким "сливам" еще рано, ведь название может несколько раз смениться до официального выхода мобильной ОС. К примеру, слово Quiche является трудно произносимым для граждан некоторых стран, в том числе и для украинцев, так что вполне вероятно что Google сменит его на более простое.

Как уберечь себя от мошенников с помощью мобильного телефона:

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировал "уникальную" операционную систему. Также Xiaomi огорчила своих фанатов, отказавшись выпускать прошивки на старые смартфоны.

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