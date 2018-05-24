Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В Индии поймали таракана размером с кота

Всего во время экспедиции ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Таракан достиг немыслимых размеров. Фото: pixabay
Таракан достиг немыслимых размеров. Фото: pixabay

Глубоководные исследования дна Индийского океана проводились около южного берега индонезийского острова Ява и за две недели экспедиции биологи из Сингапура и Индонезии нашли несколько новых существ. Среди находок омар "с бензопилой", кровавые креветки с блестящими глазами, новые виды раков-отшельников и краб с пушистыми шипами.

e1438f8ca2963dafaf04993c02349dcf
Огромный таракан
Из открытых источников

Но главной находкой экспедиции стал массивный ракообразный "глубоководный таракан", которого команда исследователей прозвала Дартом Вейдером Изоподом. Ученых просто поразил этот таракан-тараканище, великан-великанище размером со среднего кота. Такое существо никогда ранее не встречалось в этом регионе, удивляются ученые – как и почему здесь "развелись тараканы" тоже неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рыбаки наткнулись на тело свиньи с человеческими руками Неизвестное существо тайно охотилось на девушку: первое видеоНа мексиканском пляже обнаружили загадочное существо с огромными зубами

Хотя, говорят ученые, особенно удивляться не стоит: в этой части океана не проводились глубоководные исследования, и неизвестно еще какое чудо удастся выловить в подводных глубинах.

Всего во время экспедиции ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов. На их исследование уйдет несколько лет. Первый отчет о результатах экспедиции ожидается в 2020 году.

Ранее, мы сообщали, что найдено самое ловкое и быстрое существо на Земле.

Также напомним, в Австралии гигантский паук взял в "заложники" девушку.


Еще несколько материалов по теме:
Раскрыта неожиданная правда о теле мутанта из США: опубликовано фото Неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин: первое фото В Великобритании на берегу реки нашли загадочное существо Странное двухметровое существо случайно сняли на видео в Аргентине
кот существо таракан
Источник: zoobusiness
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров