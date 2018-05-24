В Индии поймали таракана размером с кота

Всего во время экспедиции ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов

Таракан достиг немыслимых размеров. Фото: pixabay

Глубоководные исследования дна Индийского океана проводились около южного берега индонезийского острова Ява и за две недели экспедиции биологи из Сингапура и Индонезии нашли несколько новых существ. Среди находок омар "с бензопилой", кровавые креветки с блестящими глазами, новые виды раков-отшельников и краб с пушистыми шипами.

Огромный таракан Из открытых источников

Но главной находкой экспедиции стал массивный ракообразный "глубоководный таракан", которого команда исследователей прозвала Дартом Вейдером Изоподом. Ученых просто поразил этот таракан-тараканище, великан-великанище размером со среднего кота. Такое существо никогда ранее не встречалось в этом регионе, удивляются ученые – как и почему здесь "развелись тараканы" тоже неизвестно.

Хотя, говорят ученые, особенно удивляться не стоит: в этой части океана не проводились глубоководные исследования, и неизвестно еще какое чудо удастся выловить в подводных глубинах.

Всего во время экспедиции ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов. На их исследование уйдет несколько лет. Первый отчет о результатах экспедиции ожидается в 2020 году.

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