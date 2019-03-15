В Интернете началась бесплатная раздача игр

Игра GRID 2 стоимостью в 379 гривен можно получить бесплатно в Steam

GRID 2 от британской компании Codemasters раздают бесплатно всем Фото: Overclockers

Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle порадовал любителей компьютерных игр акцией невиданной щедрости. Каждый, кто зарегистрируется в сервисе, сможет бесплатно получить автогоночный симулятор GRID 2 от британской компании Codemasters. Игра активируется в Steam простым ключом, который придет на почту, и предлагается с двумя DLC (Bathurst Track Pack и Spa-Francorchamps Track Pack).

GRID 2 в Steam стоит 379 гривен, а в Humble-Bundle – бесплатно Фото: Сегодня

GRID 2 вышла в 2013 году и обладает очень скромными системными требованиями. Для комфортной игры вам понадобится любой актуальный процессор Intel Core или аналог AMD, видеокарта с 1 ГБ видеопамяти поколения GeForce GTX 500/Radeon HD 6000 и выше, а также 4 ГБ оперативной памяти. В Steam игра имеет очень положительные отзывы (80%), а ее стоимость без учета дополнений составляет 379 гривен.

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