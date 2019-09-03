В iOS 13 обнаружено упоминание о таинственном устройстве от Apple

Apple разрабатывает гаджет дополненной реальности под названием Garta

В приложении STARTester найдено упоминание о некой AR-гарнитуре Фото: Unsplash

Энтузиасты, изучившие код бета-версии iOS 13, обнаружили упоминание о новом гаджете от Apple. Внутри прошивки было обнаружено некое приложение STARTester, в котором находился файл Readme с упоминанием неанонсированного гаджета под названием Garta.

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Точно неизвестно, что представляет из себя новый девайс, однако ресурс MacRumors предполгает, что это кодовое название гарнитуры дополненной реальности или пары смарт-очков, которые сейчас активно разрабатываются внутри Apple.

Предыдущий эскиз патента Apple AR Фото: Macrumors

Судя по коду, приложение STARTester предназначено для симуляции работы этой гарнитуры с использованием смартфона. С его помощью пользователи смогут тестировать AR-приложения без необходимости приобретать устройство, на которых оно будет работать. В приложении предусмотрено два режима использования: когда AR-гаджет надет на голову и когда он находится в руках пользователя.

Несмотря на то, что творение Apple еще далеко до завершения, компания демонстрирует невероятные успехи в освоении технологии дополненной реальности. Она недавно продемонстрировала свои достижения на примере Minecraft Earth, которая переносит знакомые блочные визуальные эффекты игры в вашу реальную жизнь при помощи iPhone и iPad.

Есть слухи, что гарнитура может предназначаться не только для развлечений, но и помогать людям с нарушениями работы органов зрения, то есть, по сути, станет медицинским прибором. Выпуск, по неподтвержденным данным, запланирован на конец 2020 года, возможно Garta покажут вместе с iPhone 12.

Напомним, что ранее Apple уже разослала приглашения на презентацию iPhone 11, огласив дату проведения мероприятия. В то же время Google добавит в Android раздражающую функцию.

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