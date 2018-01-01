В Ираке обнаружен древний затерянный город

Археологические работы на севере Ирака ведутся с 2013 года

Затерянный город. Фото: YouTube

В Ираке группа археологов из Тюбингенского университета (Германия) установила, что обнаруженные на севере страны возле современного поселения Бассетки руины являются остатками древнего города-государства Мардаман.

Однако до сих пор не удавалось установить, руины какого именно поселения были ими обнаружены. В ходе раскопок был найден сосуд, в котором находилось 92 клинописные таблички.

Ученые расшифровали тексты и установили, что в них описываются события из жизни города Мардаман. Он был основан около 4800 лет назад. Исследователи предполагают, что его расцвет пришелся на период 1700-1900 лет до н.э. Впрочем, город процветал и в неоассирийский период — примерно с 911 до 612 года до н.э.

Мардаман неоднократно входил в состав различных царств и Ассирийской империи. Но в его истории были и периоды независимости. Таблички относятся к 1250 году до н.э. Тогда город был частью Ассирии и управлялся наместником. Клинописные тексты повествуют об административных и коммерческих делах, которые наместник вел с местными жителями.

"Керамический сосуд, в котором находились таблички, был обмазан толстым слоем глины, — говорит Петер Пфальцнер из Тюбингенского университета. — Это указывает на то, что жители города хотели сохранить тексты для потомков".

Раскопки продолжаются. Мардаман не был разграблен мародерами, что позволяет надеяться на новые ценные находки.

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