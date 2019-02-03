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Туристические агентства предлагают "парней напрокат" для селфи

Итальянские туристические агентства ввели новую услугу для одиноких путешественниц

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:10
"Бойфренд на час" поможет сделать наилучшие селфи-снимки Фото: Pixabay
"Бойфренд на час" поможет сделать наилучшие селфи-снимки
Фото: Pixabay

Одиноким девушкам, которые приехали погостить в Риме, туристические агентства придумали оригинальную услугу – взять симпатичного парня "напрокат", чтобы сделать с ним селфи для Instagram и Facebook. Об этом сообщает MTV.

Селфи с бойфрендом напрокат Фото: Pixabay

Совершенно новый сервис от Roma Experience предложит не просто "бойфренда" в аренду, в его услуги входит сопровождение девушки во время однодневной экскурсии по Риму и Ватикану, подбор и фиксация на фоне самых романтичных мест и консультация по наилучшим селфи-снимкам.

В случае, если селфи-камера смартфона девушки не обладает качественной оптикой, то агентство дополнительно предложит фотографа, который будет фотографировать парочку отведенное время, а вечером отправит обработанные фотографии заказчику по электронной почте.

Фото: Pixabay

Стоимость дневного тура с красивым парнем по Риму и Ватикану обойдется туристкам в 630 евро. В стоимость включены все входные билеты и транспорт. Аренда фотографа обойдется в 350 евро дополнительно.

Как делать красивые фотографии в домашних условиях:

Напомним, что ранее в сети было опубликовано первое "живое" фото Samsung Galaxy S10+. А недавно зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли из глубин космоса.

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