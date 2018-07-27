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Миллион долларов в одном кирпиче – фото

Работа художника намекает на вред бензиновых двигателей для окружающей среды и на зависимость человечества от нефти

На стене дома по улице Набережно-Крещатицкая, 14 появилось граффити знаменитого английского андеграундного мастера стрит-арта Banksy. Об этом стало известно из постов блоггеров в Facebook сегодня утром.

Соучредитель компании ТОКА первым обнаружил шедевр известного художника-активиста

Стиль рисунка довольно похож на работы английского художника-активиста. Кроме того, под рисунком видна его фирменная подпись. Примечательно, что граффити мастер провокации нарисовал не только на стене, но и на заправочной станции ТОКА для электромобилей.

Работа художника намекает на вред бензиновых двигателей для окружающей среды и на зависимость человечества от нефти.

Стоит отметить, что точно неизвестно, кем является Бэнкси. По одной из версий, это дизайнер Робин Каннингем, по другой – музыкант Роберт Дель Ная. Благодаря анонимности художник уже долгие годы успешно скрывается от полиции.

Теорию о том, что граффити, которое появилось в Киеве, нарисовал именно Роберт Дель Ная, подтверждает концерт группы этого музыканта 26 июля на стадионе "Динамо" им. Лобановского в рамках фестиваля UPark Festival 2018.

Таким образом, теперь у нас есть в арсенале еще одна подсказка о том, кем на самом деле является автор множества мировых шедевров уличного арта.

Рекордная цена за произведения Бэнкси была установлена в феврале 2008 года: работа "Борьба с вредителями" была продана с аукциона за $1,9 млн.

Не исключено, что после появления этой новости в СМИ, фанаты художника могут объявить охоту на это произведение искусства, ведь со временем оно будет стоить целое состояние. На данный момент на Ebay обычный кирпич с его подписью выставляют на аукцион по цене от $20000.