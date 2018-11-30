Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В Китае создали мощнейший смартфон для игр

Nubia Red Magic Mars оснастили самым мощным на текущий момент процессором от Qualcomm Snapdragon 845

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:36
Nubia Red Magic Mars получил 10 ГБ оперативной памяти и RGB подсветку. Фото: Nubia
Nubia Red Magic Mars получил 10 ГБ оперативной памяти и RGB подсветку. Фото: Nubia

С появлением Xiaomi Black Shark производители начали активно выпускать свои модели смартфонов для игр. Китайская компания Nubia включилась в гонку и анонсировала собственный игровой смартфон Red Magic Mars.

nubia-red-magic-mars-10gb-1
Nubia Red Magic Mars
Фото: Nubia

Дизайн Red Magic Mars выполнен специально для подчеркивания своего игрового статуса: RGB подсветка задней панели и красные декоративные вставки на черном корпусе. Доступно будет три цвета на выбор: чёрный, красный и камуфляжный.

nubia-red-magic-mars-10gb-
Nubia Red Magic Mars
Фото: Nubia

Поскольку Nubia Red Magic Mars является игровой моделью, то его оснастили самым мощным на текущий момент процессором от Qualcomm Snapdragon 845, которому слегка увеличили частоты, а чтобы он не грелся, оборудовали продуманной системой охлаждения – в верхней и нижней части корпуса сделаны прорези для свободной конвекции воздуха.

fe7ea16195066a86bc3e7d6078fdaddd
Система охлаждения Nubia Red Magic Mars
Фото: Nubia

Памяти тоже предостаточно – 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-накопителя, но есть варианты с 8/128 ГБ и 6/64 ГБ. 6-дюймовый IPS-дисплей получил матрицу с разрешением 2160x1080 пикселей. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 3800 мАч.

Когда Nubia Red Magic Mars находится в горизонтальном положении, две сенсорные площадки на правом торце можно использовать в качестве кнопок управления в играх. Есть система тактильной отдачи 4D Shock — корпус будет вибрировать во время динамичных сцен.

93e5a02fc307d4757a08fc467a322b63
Настройки Nubia Red Magic Mars
Фото: Nubia Red Magic Mars

Смартфон поставляется с ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Red Magic OS UI – разработчики добавили панель быстрых настроек, где можно быстро отрегулировать яркость дисплея, увидеть степень загрузки процессора и запустить запись геймплея.

53c32131bf59499fce62d2014b0ff1d2
Nubia Red Magic Mars
Фото: Nubia

Основная фотокамера получила 16-мегапиксельный сенсор с оптикой f/1.8. В качестве полезной опции стоит отметить сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Любителям посмотреть фильмы или послушать музыку, Nubia Red Magic Mars

оснастили стереодинамиками и технологией виртуального 7.1-канального звука в наушниках. Но от мини-джека производитель отказался. Отдельно будет продаваться переходник на 3.5 мм и USB Type-C, чтобы можно было одновременно пользоваться наушниками и заряжать гаджет.

Напомним, что ранее назван самый популярный смартфон у холостяков, который производят в Китае. А Xiaomi выпустили второе поколение игровых смартфонов Xiaomi Black Shark с гигантским объемом памяти.

Еще несколько материалов по теме:
Huawei готовит смартфон с "турбиной" и огромным объемом памяти OnePlus 6 получит "кровавый" корпус Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 увидели раньше анонса Samsung Galaxy S10 получит фантастическую особенность
дизайн смартфон игры android подсветка
Источник: gagadget.com
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров