В Китае создали первый в мире гибкий смартфон: первые впечатления

Приобрести новинку, получившую название FlexPai, можно только в рамках предзаказа

Новинка получила название FlexPai. Фото: Mashable.com

В гонке между Samsung, Huawei и LG внезапно победила компания Royole, выпустившая первый в мире складываемый смартфон с гибким дисплеем. Новинка получила название FlexPai.

Пока производители-гиганты все еще тестируют свои гибкие смартфоны, Китай уже начал продажи своего гибкого смартфона по цене iPhone XS. Правда, приобрести новинку можно только в рамках предзаказа: 1320 долларов за версию с 128 ГБ и 1500 долларов за модель с 256 ГБ памяти. Сами продажи начнутся в декабре.

На презентации FlexPai в Сан-Франциско журналисты имели возможность опробовать смартфон лично ознакомиться с новинкой и поделились своими впечатлениями.

FlexPai Фото: Mashable

Генеральный директор компании Royole Билл Лю заявил, что компания потратила более 6 лет на совершенствование технологии гибких дисплеев, чтобы получить все необходимые компоненты для работы своего устройства в качестве реального смартфона. Первое впечатление от смартфона с подобным дисплеем действительно впечатляющее, прокомментировала журналист Mashable Карисса Белл.

Первые впечатления

В разложенном виде смартфон представляет собой планшет с диагональю экрана 7,8 дюймов, что чуть меньше iPad mini. В сложенном виде FlexPai уже больше похож на смартфон, но очень широкий и толстый, из-за чего его крайне неудобно держать в руках.

Шарнир складываемого дисплея FlexPai выполнен из силикона Фото: Mashable

Дисплей выполнен из гибкого пластика, который, по словам Royole, делает его практически небьющимся и гораздо более устойчивым к царапинам, чем стеклянные конкуренты. Задняя сторона телефона также пластиковая, за исключением шарнира, который выполнен из силикона. Все недостатки корпуса нивелируются его главной опцией – скалываемым корпусом.

В режиме смартфона пользоваться устройством крайне неудобно Фото: Mashable

По словам Кариссы Белл, сгибание телефона и выпрямление его обратно требует небольшого усилия, поскольку в конструкции нет автодоводчика, как в телефонах флип форм-фактора. От этого у журналиста сложилось впечатление, что конструкция ненадежна. Однако в Royole говорят, что дисплей может выдерживать 200 тысячи складываний, прежде чем конструкция начнет люфтить, что должно быть более чем достаточно для срока службы телефона (около 3 лет).

Смартфон работает под переработанной версией Android 9.0 под названием Water OS, которая настроена для поддержки дисплеев сменного размера.

Недостатки

У многих тестовых образцов обнаружили проблемы с отклеиванием пластикового дисплея в районе петель, а спустя 20 операций складывания большинство образцов начали хрустеть. Royole уверили, что это известная проблема из-за клея, используемого в технических образцах.

Принцип работы складываемого дисплея FlexPai Фото: Mashable

Также отмечается крайне неудобное расположение двойной 20-мегапиксельной фотокамеры на тыльной стороне корпуса. Также общий вид корпуса многим показался очень топорным, напоминающий органайзер, но никак не смартфон. "FlexPai выглядит просто уродливо", – прокомментировала Карисса Белл.

Дизайн устройства журналистам показался крайне неубедительным Фото: Mashable

Программная оболочка страдает от большого количества ошибок. К примеру, операционная система крайне медленно реагирует на сворачивание смартфона. Также наблюдаются артефакты и рывки в изображении. Также при смене разрешения на более компаткное, многие виджеты отображались неправильно.

Расположение фотокамеры очень неудобно Фото: Mashable

Более того, большая часть приложений оказалась неоптимизированной под гибкие дисплеи и при разворачивании просто вылетали с ошибкой. Поэтому для комфортной работы приложений на FlexPai, они должны быть переписаны под новый тип дисплеев.

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Первый в мире гибкий смартфон оказался комом: большой, громоздкий, неудобный, страдающий от большого количества ошибок. Компания поспешила, чтобы опередить своих именитых конкурентов, из-за чего продукт получился сырым и далеким до совершенства. Однако свою аудиторию аппарат может найти среди любителей выделиться из толпы, а также фанатов необычных гаджетов – они могут стать владельцами гибкого смартфона уже в декабре.

Напомним, что ранее конкурент Samsung прекращает выпуск бюджетных смартфонов для выпуска более качественных моделей среднего и топового сегмента. А выход iPhone XS ударил по ценам Samsung и Xiaomi так, что их ценники опустились на 40%.