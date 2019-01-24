В Китае создан смартфон без SIM-карты и зарядки: видео

Производителю удалось сделать полностью монолитный смартфон без отверстий в корпусе

Meizu Zero выполнен полностью из керамики Фото: Meizu

Meizu представили первый в мире смартфон, который по-настоящему является монолитным. Модель Meizu Zero получилась настолько оригинальной, что с первого взгляда не поймешь, как этим пользоваться.

У смартфона нет ни динамиков, ни кнопок, ни разъема для зарядки, ни слота под SIM-карту. Неразборной корпус целиком выполнен из керамики, в которую умещена вся аппаратная начинка. Заряжается он исключительно через беспроводную зарядку по эксклюзивной беспроводной технологии, а вместо обычной SIM-карты используется электронная.

В Meizu Zero есть в наличии сканер отпечатков пальцев и разговорный динамик – оба спрятаны под дисплеем. Сам экран обладает диагональю 6 дюймов и выполнен по технологии AMOLED с изогнутыми краями. Отсутствие физических кнопок компенсируется имитацией отдачи от нажатия с помощью технологии mEngine 2.0.

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Производитель также позаботился о том, чтобы смартфон отвечал требованиям стандарта защиты IP68, что означает, что он способен погружаться под воду и в течение 30 минут оставаться невредимым.

Передача данных на смартфон возможна только "по воздуху" — поддерживаются последняя версия Bluetooth 5.0, NFC и все актуальные стандарты Wi-Fi.

дата начала продаж пока не сообщается, как и технические характеристики. По слухам, сердцем смартфона станет 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 совместно с 4-6 гигабайтами оперативной памяти и 64 и 128 гигабайт встроенной флэш-памяти.

Напомним, что ранее Xiaomi готовит к выпуску самый дешевый смартфон на Android. А раньше в Китае разработали необычный смартфон с несколькими экранами.