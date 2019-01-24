Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Китае создан смартфон без SIM-карты и зарядки: видео

Производителю удалось сделать полностью монолитный смартфон без отверстий в корпусе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:20
Meizu Zero выполнен полностью из керамики Фото: Meizu
Meizu Zero выполнен полностью из керамики
Фото: Meizu

Meizu представили первый в мире смартфон, который по-настоящему является монолитным. Модель Meizu Zero получилась настолько оригинальной, что с первого взгляда не поймешь, как этим пользоваться.

У смартфона нет ни динамиков, ни кнопок, ни разъема для зарядки, ни слота под SIM-карту. Неразборной корпус целиком выполнен из керамики, в которую умещена вся аппаратная начинка. Заряжается он исключительно через беспроводную зарядку по эксклюзивной беспроводной технологии, а вместо обычной SIM-карты используется электронная.

В Meizu Zero есть в наличии сканер отпечатков пальцев и разговорный динамик – оба спрятаны под дисплеем. Сам экран обладает диагональю 6 дюймов и выполнен по технологии AMOLED с изогнутыми краями. Отсутствие физических кнопок компенсируется имитацией отдачи от нажатия с помощью технологии mEngine 2.0.

Читайте также
Moto RAZR: раскрыты подробности культового телефона нового поколения

Производитель также позаботился о том, чтобы смартфон отвечал требованиям стандарта защиты IP68, что означает, что он способен погружаться под воду и в течение 30 минут оставаться невредимым.

Передача данных на смартфон возможна только "по воздуху" — поддерживаются последняя версия Bluetooth 5.0, NFC и все актуальные стандарты Wi-Fi.

дата начала продаж пока не сообщается, как и технические характеристики. По слухам, сердцем смартфона станет 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 совместно с 4-6 гигабайтами оперативной памяти и 64 и 128 гигабайт встроенной флэш-памяти.

Напомним, что ранее Xiaomi готовит к выпуску самый дешевый смартфон на Android. А раньше в Китае разработали необычный смартфон с несколькими экранами

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android Moto RAZR: раскрыты подробности культового телефона нового поколения Технологии будущего, которые станут реальностью в 2019 году Microsoft в феврале удивит мир технологией будущего
технологии Китай смартфон android мобильные телефоны Meizu
Источник: Популярная Механика
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Предательница с «несоветской» внешностью — вечное клеймо
Предательница с «несоветской» внешностью — вечное клеймо
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов

Популярные статьи

Вчера, 17:25Техно

Xiaomi готовит самый дешевый смартфон на Android

Вчера, 14:49Fun

Почему украинцам нужно отмечать день студента 17 ноября, а не 25 января

Вчера, 14:08Fun

23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала кровавые последствия своего концерта

Вчера, 09:00Стиль

В малиновом купальнике на белом песке: Леся Никитюк соблазняет всех на пляже

Вчера, 08:46Афиша

Боксеры, красотки и пианист: что посмотреть в кино на этой неделе

Вчера, 07:45Стиль

Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Вчера, 05:45Fun

Поймана аномальная двухголовая рептилия с синим языком: фото

22 январяFun

День Соборности Украины 2019: история праздника

22 январяFun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 январяПсихология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

22 январяАфиша

Умер известный французский актер Франсуа Перро

21 январяFun

21 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

Новости партнеров

"Самая красивая девочка в мире" выложила фото 10-летней давности
Концерт Пугачевой в Кремле обернулся скандалом
Концерт Пугачевой в Кремле обернулся скандалом
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Куценко жалеет о разводе с первой женой
Куценко жалеет о разводе с первой женой
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл
Как всегда неотразима! Образы беременной Меган Маркл
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?