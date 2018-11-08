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В космосе обнаружили "улыбку" Вселенной: фото

Космический телескоп Хаббл запечатлел эффект гравитационного линзирования в красивой фотографии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Улыбка вызвана огромной массой галактического кластера SDSS J0952 + 3434. Фото: NASA
Улыбка вызвана огромной массой галактического кластера SDSS J0952 + 3434. Фото: NASA

Телескоп Хаббл запечатлел в космосе удивительное фото, сформированное массивной группой галактик, расположенной примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Льва. Их расположение совпало таким образом, что они сформировали характерную "улыбку".

Улыбка вызвана огромной массой галактического кластера SDSS J0952 + 3434, который создает удивительный феномен сильного гравитационного линзирования. Масса кластера изгибает свет, подобно тому, как свет искажается в жидкости, находящей в бокале.

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Эффект гравитационного линзирования можно четко увидеть, как дугу света в нижней части изображения
Фото: NASA / Hubble

Эффект гравитационного линзирования можно четко увидеть, как дугу света в нижней части изображения, а две галактики формируют подобие глаз.

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"Нижняя дугообразная галактика имеет характерную изогнутую форму, которая была гравитационно линзирована – ее свет прошел вблизи массивного объекта, направляющегося к нам, в результате чего он стал искаженным и растянутым по форме", – объясняет астрофизик NASA Джуди Шмидт.

Напомним, что ранее астрономы увидели фантастическое зрелище, как взрыв звезды происходит "вживую"А недавно астрофизики обнаружили в космосе нечто очень странное.

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Источник: ScienceDaily
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