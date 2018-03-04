В мире осталось всего три белых носорога и один из них смертельно болен

Сегодня, 11:53

Носорогов 24 часа в сутки сопровождает вооруженная охрана, поскольку охота на рог— бизнес более прибыльный, чем наркотики

Добрейшие животные на грани вымирания. Фото: pixabay
Добрейшие животные на грани вымирания. Фото: pixabay

В мире осталось всего три северных белых носорога: две самки и один самец. Однако носорог по кличке Судан слишком стар, чтобы стать отцом, и смертельно болен. С его смертью с лица планеты может исчезнуть целый вид.

Инфекция, развившаяся на ногах животного, является возрастным заболеванием и, как считают врачи, не поддается лечению. И если животное будет слишком страдать, медики вынуждены будут прибегнуть к эвтаназии.

Три оставшихся в живых белых носорога живут в заповеднике Ол Паджета в Кении. Их 24 часа в сутки сопровождает вооруженная охрана, поскольку охота на рог носорога — бизнес более прибыльный, чем наркотики. В Африке и Азии до сих пор верят, что рог носорога обладает магическими свойствами.

Западный черный носорог вымер семь лет назад. Все пять оставшихся разновидностей находятся под угрозой исчезновения.

В прошлом году заповедник Ол Паджета организовал сбор пожертвований (около 9 миллионов долларов), чтобы продолжить род северного белого носорога с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Но эксперты утверждают, что даже если удастся добиться появления на свет потомства, смертность может превысить рождаемость.

Напомним, ранее ученые назвали причину Великого вымирания видов,

Также сообщалось, что в США полностью вымерли пумы.

О том, как пенсионерка из Ровенской области защитила раненую птицу от браконьеров, смотрите на видео ниже:
вымирание, болезнь, носорог

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Источник:

vokrugsveta

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