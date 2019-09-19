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В мире запустили Wi-Fi 6 нового поколения: что нужно знать

Сертифицирован новый стандарт связи IEEE 802.11ax, получивший название Wi-Fi 6

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
Wi-Fi 6 оказался 37% быстрее, чем 802.11ac (Wi-Fi 5)
Wi-Fi 6 оказался 37% быстрее, чем 802.11ac (Wi-Fi 5)
Фото: Pexels

Беспроводная связь Wi-Fi станет лучше и быстрее с предстоящим крупным обновлением. На днях был утвержден и сертифицирован новый стандарт связи IEEE 802.11ax, который для лучшего восприятия пользователями был переименован в Wi-Fi 6. Таким образом действующий стандарт 802.11ac получил называние Wi-Fi 5, а предыдущий 802.11n – Wi-Fi 4. Wi-Fi 6 не только запустит волну новых устройств с новыми беспроводными возможностями, но и поспособствует созданию сетей следующего поколения с большей скоростью и пропускной способностью.

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Технически, Wi-Fi 6 обладает скоростью передачи данных, которая на 37% быстрее, чем 802.11ac, но что более важно, обновленная спецификация предлагает в 4 раза большую пропускную способность на одного пользователя в многолюдных местах, а также более высокую энергоэффективность, что должно привести к увеличению времени автономной работы устройств.

Сертифицированные иконки Wi-Fi разных поколений
Сертифицированные иконки Wi-Fi разных поколений
Фото: TechSpot

Для достижения этих улучшений в стандарте 802.11ax реализовано множество изменений, в том числе несколько многопользовательских технологий, заимствованных из отрасли сотовой связи, а именно технологии MU-MIMO и OFDMA, которые значительно повышают пропускную способность и производительность благодаря более одновременным соединениям и более тщательному использованию спектра.

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Домашние пользователи, которые смогут приобрести оборудование по новому стандарту Wi-Fi 6, смогут ощутить значительные улучшения от этих технологий, особенно с течением времени. Количество устройств на одно помещение увеличивается с каждым годом – эксперты предполагают, что к 2022 году в каждом доме будет до 50 подключений от разных гаджетов по Wi-Fi, поэтому широкая пропускная способность канала крайне важна.

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Сам Wi-Fi 6 основан на 802.11ac с более чем 50 обновленными функциями, хотя не все они обязательно будут включены в окончательную спецификацию. Вот некоторые из них:

  • Более высокая пропускная способность для каждого пользователя для потоковой передачи в ультра-HD и виртуальной реальности.
  • Поддержка нескольких потоков данных с повышенной пропускной способностью.
  • Более широкий спектр (с 2,4 ГГц и 5 ГГц до 1 ГГц и 6 ГГц).
  • Упомянутый выше спектр будет разделен на несколько каналов, чтобы обеспечить больше маршрутов для связи.
  • Пакеты содержат больше данных, и сети могут обрабатывать разные потоки данных одновременно.
  • Улучшенная производительность (в 4 раза) при максимальной дальности точки доступа.
  • Лучшая производительность/надежность в экстремально нагруженных условиях
  • Возможность разгрузки беспроводного трафика из сотовых сетей, где плохой прием.

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Поддержка Wi-Fi 6 уже реализована в топовых продуктах, вроде Samsung Galaxy Note 10 и Apple iPhone 11, а также грядущем Google Pixel 4. Сертификация официально запущена — а значит, в течение считанных недель или месяцев стандарт освоят все крупные производители. Можно сказать, что следующий 2020-й год будет годом Wi-Fi 6. А затем, ориентировочно в 2024-м, наступит время уже Wi-Fi 7.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как узнать пароль от Wi-Fi, если забыл. Также недавно инженеры научили смартфон выходить в интернет без Wi-Fi и SIM-карты.

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Источник: TechSpot
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