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В MOYO стартовала настоящая "Черная пятница"

На сайте и в розничных магазинах сети запустился основной этап распродажи

"Репетиция" чернопятничной распродажи в MOYO началась еще 15 ноября. Теперь же компания объявила о старте полноценного сэйла и представила самые интересные ценовые предложения.

"Черная пятница" в MOYO проходит в несколько этапов: с 15 по 22 ноября на сайте и в розничных магазинах была организована распродажа "прошлогодних коллекций" и уцененных товаров; сегодня стартовал основной этап с самыми "вкусными" ценами и предложениям; а с 27 по 30 ноября пройдет завершающий сэйл с полной ликвидацией складских остатков.

Скидки охватывают все товарные категории, представленные в сети MOYO, и достигают 75%. При этом многие товары продаются ниже себестоимости. Всего по распродаже доступны более 7 тыс. товарных позиций, но многие из них представлены в ограниченном количестве (уцененные товары и складские остатки), поэтому покупателям стоит поторопиться с выбором и покупкой, чтобы приобрести самые интересные предложения.

К старту основной распродажи компания MOYO также подготовила сюрприз для своих покупателей, открыв новый, уникальный для Украины, круглосуточный склад-магазин. Он расположен по соседству со старым магазином по ул. Марка Вовчка, 18А и позволяет совершать покупки и забирать интернет-заказы в любое удобное время.

Справка о компании:

MOYO — мультиформатная сеть магазинов, объединяющая стандартные розничные магазины и интернет-магазин. История компании началась в 2009 году, когда был открыт первый розничный магазин. На сегодняшний день сеть MOYO.ua насчитывает 46 магазинов и представлена в 26 городах Украины. Клиенты могут купить товар в розничных магазинах, а также оформить заказ в интернет-магазине www.moyo.ua.