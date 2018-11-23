В мозге человека обнаружили нечто невероятное

Ученые обнаружили новый, ранее неизученный участок мозга

Главный орган человечества раскрыл еще одну свою тайну. Фото: Atlas Obscura

При детальном изучении мозга человека нейробиологи из Австралии неожиданно обнаружили ранее неизвестный участок, который встречается только у вида Homo Sapiens. Новый участок решили назвать endorestiform nucleus, так как он расположен внутри нижней мозжечковой ножки у основания мозга, рядом с началом спинного мозга.

"Нижняя мозжечковая ножка подобна реке, несущей информацию от спинного мозга и мозгового ствола к мозжечку. В свою очередь endorestiform nucleus — это группа нейронов, которую можно сравнить с островом в этой реке", – объясняет изданию ScienceAlert нейробиолог Джордж Паксинос.

Обнаруженный участок мозга endorestiform nucleus Фото: NeuRA

Существование участка endorestiform nucleus было подтверждено при помощи нового нового метода, разработанного для получения более четких изображений мозговых тканей. Такая техника помогает дифференцировать группы нейронов по функциям, а не по внешнему виду, как это было раньше. В итоге получился нейроанатомический атлас, в котором был обнаружен новый участок мозга.

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Джордж Паксинос подозревал о существовании endorestiform nucleus на протяжении десятилетий. Так, по словам исследователя, в ходе выполнения переднебоковой хордотомии — операции, проводимой для уменьшения неустранимой боли в области туловища или нижних конечностей, — он совместно с коллегами заметил, что волокна, идущие от позвоночника, по всей видимости, заканчиваются примерно там, где как раз был открыт участок endorestiform nucleus.

Расположение endorestiform nucleus наводит Паскиноса на мысль, что данная область задействована в мелкой моторике. У других приматов этот участок пока не был обнаружен, и возможно, endorestiform nucleus является очередной уникальной чертой человеческой нервной системы. Пока, впрочем, это утверждать рано: проверить идею Паскинос рассчитывает в будущих исследованиях мозга шимпанзе.

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