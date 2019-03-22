В нашей галактике нашли "трубопровод" из черной дыры

Ученые сделали фантастическое открытие в нашей галактике Млечный Путь

Структуры простираются более чем на 500 световых лет по вертикали Фото: Nature.com

Ученые обнаружили невероятную структуру в центре нашей галактики. Выше и ниже плоскости Млечного Пути обнаружена пара гигантских "пузырей Ферми" — областей, излучающих в рентгеновском и гамма-диапазоне. Они напоминают песочные часы, растянутые в обе стороны на 25 тысяч световых лет. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature.

Гигантские "пузыри Ферми" в центре Млечного Пути Фото: Nature.com

Наблюдения, проведенные рентгеновским телескопом XMM-Newton, позволили напрямую связать пузыри Ферми с ядром Млечного Пути. На основе данных телескопа, полученных в 2016-2018 годах, ученые смогли выстроить трехмерную карту скоплений и потоков горячих газов в центре Галактики. При детальном изучении проявилась пара вытянутых структур — "трубопроводов", которые поднимаются в противоположных направлениях к "пузырям Ферми".

На схеме справа "пузыри Ферми" показаны сиреневым цветом, а обнаруженные недавно питающие их структуры "трубопроводов" — синим Фото: Nature.com

Структуры простираются более чем на 500 световых лет по вертикали, а начинаются всего в 160 тысячах световых лет от сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре нашей галактики. Исследователи предполагают, что именно эти активно излучающие структуры питают "пузыри Ферми". Однако точная природа этих структур пока неизвестна науке.

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Напомним, что ранее ученые смогли выяснить истинную форму нашей галактики – она плоская и с баром. Также была раскрыта тайна границ Солнечной системы.

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