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В недрах Марса услышали странный шум

Сейсмометр зонда InSight уже несколько раз зафиксировал дрожание недр Марса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Зонд InSight услышал под марсианской почвой толчки
Зонд InSight услышал под марсианской почвой толчки
Фото: NASA

Зонд NASA InSight зафиксировал толчки на Марсе, которые указывают на слабую сейсмическую активность. Впервые он засек шум 14 марта, а затем 10 и 11 апреля. Но сперва этого было недостаточно для однозначных выводов. Максимальную тряску удалось зафиксировать 6 апреля — NASA предполагает, что колебания шли из недр Красной планеты.

Сейсмометр NASA InSight
Сейсмометр NASA InSight
Фото: NASA

Толчки не могли быть ветром или другими погодными эффектами Марса – сейсмограф InSight способен отсекать посторонние шумы. Сканер зонда способен определять минимальные сейсмические колебания и при этом датчик не нужно погружать глубоко под почву.

Исследователям еще предстоит узнать точные причины появления такой сейсмической активности. Это поможет получить больше информации о строении Марса и происхождении планет в принципе. Пока ученые занимаются анализом данных, мы можем послушать, как звучит "марсотрясение".

Смотрите также в сюжете о секретных миссиях на Марс:

Напомним, что ранее ученые заметили над Марсом гигантский столб из воды. Также ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина

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Источник: Популярная Механика
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