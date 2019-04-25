В недрах Марса услышали странный шум
Сейсмометр зонда InSight уже несколько раз зафиксировал дрожание недр Марса
Зонд NASA InSight зафиксировал толчки на Марсе, которые указывают на слабую сейсмическую активность. Впервые он засек шум 14 марта, а затем 10 и 11 апреля. Но сперва этого было недостаточно для однозначных выводов. Максимальную тряску удалось зафиксировать 6 апреля — NASA предполагает, что колебания шли из недр Красной планеты.
Толчки не могли быть ветром или другими погодными эффектами Марса – сейсмограф InSight способен отсекать посторонние шумы. Сканер зонда способен определять минимальные сейсмические колебания и при этом датчик не нужно погружать глубоко под почву.
Исследователям еще предстоит узнать точные причины появления такой сейсмической активности. Это поможет получить больше информации о строении Марса и происхождении планет в принципе. Пока ученые занимаются анализом данных, мы можем послушать, как звучит "марсотрясение".
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Напомним, что ранее ученые заметили над Марсом гигантский столб из воды. Также ранее на поверхности Марса был обнаружен древний артефакт с Земли, а на фотографиях NASA обнаружили мертвого инопланетянина.
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