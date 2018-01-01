В Новой Зеландии появился гигантский разлом

Ученые были впечатлены размерами трещины

Природа необычайно сильна. Фото: pixabay

Огромная трещина, которая была обнаружена в поверхности земной коры на территории Новой Зеландии, образовалась после проливных дождей. Ученые были впечатлены ее размерами.

Следует отметить, что длина разлома недалеко от города Роторуа составляет примерно 200 метров, а глубина трещины – 20 метров. Обнаружил эту трещину местный фермер Колин Тремейн после того, как несколько дней шли проливные дожди. Пролом получил название "Томо".

Это уже девятый разлом такого типа, который образовался на ферме в последние несколько лет. Правда, специалист в области вулканологии GNS Science Брэд Скотт говорит, что новый разлом по размеру в три раза больше, чем все другие разломы, которые он изучал ранее.

"Томо" вызывает существенный интерес ученых, так как оказалось, что он сформировался сразу над кратером древнего вулкана. Последний раз он извергался примерно 60 тысяч лет назад.

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