В результате потепления змеи станут размером с автобус

Как уверяют исследователи из США, изменение климата на нашей планете может привести к существенному увеличению размеров рептилий, при этом млекопитающие, наоборот, станут меньше.

Именно так обстояли дела на Земле около 55 миллионов лет назад, считают американские исследователи, изучив связь между размером животных, рептилий и изменением климата. Сейчас ученые предупреждают, что увеличение размеров рептилий и уменьшение млекопитающих может снова произойти на нашей планете из-за глобального потепления.

Джонатан Блох, палеонтолог из Музея естественной истории во Флориде, на конференции в Гейнсвилле заявил, что существует четкая связь между глобальным потеплением и необычными окаменелостями животных. Блох изучал период, известный как тепловой максимум палеоцена-эоцена, который произошел около 55 миллионов лет назад. В то время глобальная температура повысилась примерно на 6°С и оставалась таковой в течение 200 000 лет.

Палеонтолог сам убедился в существовании этих странных существ. В прошлом году он помог обнаружить останки южноамериканской гигантской черепахи, которая жила на территории современной Колумбии около 60 миллионов лет назад. Диаметр черепа обнаруженной особи составил 24 сантиметра, а длина панциря — 172 сантиметра. Помимо того, что черепаха была огромных размеров, ученый выяснил, что она обладала мощными челюстями, которые позволяли ей питаться как более мелкими черепахами, так и крокодилами.

Гигантские черепахи появились через пять миллионов лет после того, как исчезли динозавры. Это период, когда гигантские виды различных рептилий, в том числе Титанобы (Titanoboa cerrejonensis) — крупнейшие из когда-либо обнаруженных змей — жили в этой части Южной Америки. Размерами Титанобоа была больше автобуса, весила как небольшой автомобиль, и была способна проглотить корову. Ученые полагают, что вес рептилии, скользившей в тропических лесах Южной Америки 60 миллионов лет назад, составлял 1,25 тонн.

По мнению исследователей, эти гигантские виды смогли выжить благодаря уменьшению числа хищников, увеличению ареала их обитания, обильным запасам продовольствия и климатическим изменениям. Но в то же время, пока черепахи и змеи увеличивались в размерах, млекопитающие – уменьшались.

Американские исследователи представили доказательства того, что млекопитающие значительно уменьшались в течение по крайней мере двух древних глобальных потеплений. Палеонтолог Филипп Гингерич из Мичиганского университета сказал, что так же, как и в тепловом максимуме палеоцена-эоцена, млекопитающие уменьшились в результате глобального потепления, произошедшего 53 миллиона лет назад.

Ученые считают, что сокращение размеров тела является общим эволюционным ответом млекопитающих на экстремальное повышение температуры. Они утверждают, что подобный сценарий развития событий вполне вероятен и для нынешнего глобального потепления.

Напомним, ранее сообщалось, что райский уголок для туристов признан самым опасным островом на Земле,

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Какое чудище выловили ученые, смотрите на видео ниже:



