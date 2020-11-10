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В ритме Galaxy: MONATIK Corporation представляет новый премиальный смартфон Samsung Galaxy S20 FE

Сегодня, 18:03

Galaxy S20 FE сделан для фанатов современных трендов и призван удовлетворить все потребности молодого поколения

Samsung Electronics продолжает развивать серию смартфонов Galaxy S, которая уже получила признание и популярность среди пользователей. Ее последнее дополнение – Galaxy S20 Fan Edition (FE) – сочетает в себе самые востребованные функции: мощную камеру, процессор и батарею, дисплей SuperAMOLED с частотой обновления 120 Hz и стандарт защиты от влаги и пыли IP68 – с таким снаряжением Galaxy S20 FE готов к любым приключениям вместе со своими фанами! Но первое, что привлекает внимание в Galaxy S20 FE, – премиальный дизайн и разнообразие модных цветов корпуса.

Совместный видеопроект Samsung и MONATIK Corporation демонстрирует новый фан-флагман Galaxy в вихре танцевальных ритмов, где каждая деталь является частью мультимедийной вселенной нового произведения MONATIK. Новый трек "ритмоLOVE" – это своеобразный манифест для всех любителей ритма, стремящихся наполнить свою жизнь яркими эмоциями, цветами и музыкой.

Для современного человека смартфон является не только незаменимым средством связи, но и важной частью имиджа и продолжением собственной индивидуальности. Galaxy S20 FE сделан для фанатов современных трендов и призван удовлетворить все потребности молодого поколения – всех, кто интересуется фотографией, играми, активно пользуется соцсетями и хочет чувствовать яркие эмоции в любой момент. Galaxy S20 FE предлагает знаковые инновационные функции флагманской серии Galaxy S20: камеру с ИИ для съемки в условиях слабого освещения, 30-кратный Space Zoom, уникальный режим мультисъемки "Один кадр", мощный процессор и дисплей SuperAMOLED с частотой 120 Гц, как и во флагманском смартфоне линейки Galaxy S20 Ultra. Устройство имеет защиту от воды и пыли IP68, поддержку беспроводной зарядки, а также мощный аккумулятор.

"Поколение Z чрезвычайно требовательное, поэтому компания Samsung Electronics всегда старается прислушиваться к стремлениям и пожеланиям молодой аудитории. Именно благодаря инновациям и технологиям, которые предлагает Samsung, поколение Z может максимально раскрываться в творчестве, передавать яркие эмоции и двигаться в ритме жизни с новым Galaxy S20 FE. Это универсальный смартфон, объединяющий инновации флагманских моделей, которые пользователи ценят больше всего, и демократичную стоимость. Он был создан с учетом требований, которые пользователи чаще всего предъявляют к своим девайсам", – отметила глава подразделения мобильных устройств "Samsung Electronics Украина" Эллина Лебедева.

"Музыку важно не только слышать, но и видеть. Любое музыкальное произведение неразрывно ассоциируется с определенным цветом, вместе они усиливают друг друга, порождая гармоничное и неповторимое сочетание. Именно такое сочетание я нашел в Galaxy S20 FE", – утверждает Дмитрий Монатик (MONATIK).

Поэтому присоединяйтесь и танцуйте вместе с MONATIK, Lida Lee и NiNO под новый трек, делитесь своими видео в социальных сетях с хэштегом #уритміS20FE и получите невероятный шанс выиграть один из шести новых смартфонов Galaxy S20 FE.

Подробнее – по ссылке (линк).

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Galaxy Samsung дмитрий монатик MONATIK Samsung Electronics
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