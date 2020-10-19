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В сеть просочились уникальные рендеры Samsung Galaxy S21 – чем удивит смартфон

Сегодня, 13:22

Выпуск новой линейки Samsung ожидается уже в январе 2021 года

В сеть просочилась инсайдерская информация о том, как будет выглядеть новая флагманская линейка Samsung Galaxy S21. Это, кстати, не официальное название, ведь компания Samsung его еще не подтвердила.

Об этом сообщают 9to5Google.

Самым большим изменением в дизайне является островок задней камеры, который теперь начинается из угла смартфона и охватывает три камеры. Предполагается, что корпус устройства будет металлическим.

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21
Фото: 9to5google.com

На передней панели расположен плоский дисплей с диагональю 6,2 дюйма, с единственной камерой для селфи посредине. Устройство будет иметь размеры около 151,7 x 71,2 x 7,9 мм, а толщина выступа задней камеры составит до 9 мм.

Задние камеры расположены вертикально, вспышка размещается рядом с модулем камер, а не внутри, как у большинства других телефонов.

Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21
Фото: 9to5google.com

Ожидается, что в следующую серию Samsung Galaxy S войдут три телефона: обычный вариант, вариант Plus и вариант Ultra, хотя их названия могут измениться.

Что касается Samsung Galaxy S21 Ultra, то рендеры показывают слегка изогнутый дисплей, и размер экрана от 6,7 до 6,9 дюйма. Островок задней камеры станет больше и будет вмещать четыре камеры, с выступом до 10,8 мм.

Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra
Фото: 9to5google.com

Серия Galaxy S21 будет предлагаться в сером, розовом, серебряном, фиолетовом и белом цветах. Новая модель смартфона может быть представлена уже в январе 2021 года.

Рендеры будущего смартфона были выпущены Voice в сотрудничестве с OnLeaks, которые и ранее были известны публикацией утечки эксклюзивных данных. Так что, скорее всего, новая линейка Samsung будет выглядеть именно так, как показано на фото.

Увидеть будущий смартфон со всех сторон вы сможете на видео:

Напомним, ранее Samsung представил смартфон Galaxy F41 со сверхмощной батареей – для поколения Z и миллениалов. Также ранее стало известно, что NASA напечатает на 3D-принтере здания для жизни на Луне.

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