В смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 Pro обнаружили серьезный недостаток

Батареи новых моделей не держат заряд при работе в сетях 5G

Новинки американской компании Apple – смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro – работают без подзарядки в формате связи пятого поколения 5G значительно меньше, чем в 4G. Об этом пишет портал Apple Insider со ссылкой на результаты тестирования новинок.

Согласно этим данным, батареи iPhone 12 в формате 4G работают без подзарядки 10 часов 23 минуты, а в формате 5G — 8 часов 25 минут. iPhone 12 Pro держит заряд соответственно 11 часов 24 минуты и 9 часов 6 минут. Разница составляет 118 минут для первой модели и 139 минут для флагманской.

Фото: appleinsider.ru

Напомним, в Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 Pro и iPhone 12. Так, ремонт экрана первой модели обойдется в 279 долларов, как и год назад. Но починить дисплей второй модели теперь будет на 80 долларов дороже, чем в прошлом году – и составит 279 долларов.

Также сообщалось, количество предварительных заказов на новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в несколько раз превосходит то, которое было при запуске iPhone 11.

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