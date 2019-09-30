В Солнечной системе может скрываться черная дыра

Теория гласит, что в нашей Солнечной системе за Нептуном скрывается миниатюрная черная дыра

Черная дыра в Солнечной системе может быть размером с теннисный мяч Фото: Digital Trends

В 2016 году была выдвинута теория о существовании девятой планеты Солнечной системы, которая скрывается далеко за орбитой Нептуна. Однако эта теория получила интригующее и даже фантастическое продолжение в виде предположения о существовании миниатюрной черной дыры вместо девятой планеты.

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Причем это не шутка – теорию выдвинули ученые физики Джеймс Унвин из Университета Иллинойса в Чикаго и Якуб Шольц из Института физики элементарных частиц Даремского университета. По мнению исследователей, их теория может объяснить странные движения объектов, которые вращаются вокруг Солнца за пределами Нептуна. Дело в том, что на орбиты дальних планет должно влиять очень массивная планета – но такой объект пока не найден. Вероятно, мощная гравитация небольшой черной дыры весом с Юпитер и размером с теннисный мяч может объяснить странное поведение объектов края Солнечной системы.

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Несмотря на то что такая теория звучит, как маловероятная и абсурдная, авторы считают, что "этот сценарий не является необоснованным". Они предлагают проверить свои догадки путем поиска признаков микрогало темной материи вокруг мини-черной дыры.

Также предположение исследователей вполне укладывается в теорию формирования небольших черных дыр, которые рождаются не только в результате коллапса сверхновых звезд, но и в гораздо меньших масштабах. Миниатюрные черные дыры, которые могут уместиться на ладони человека, обладают массой сопоставимой с несколько десятков планет размером с Землю.

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Чтобы проверить свою теорию, следующим шагом исследователей будет изучение данных космического телескопа Ферми в поисках гамма-всплесков, которые могли бы помочь им идентифицировать потенциально наиболее неуловимое тело нашей Солнечной системы. Прочитать подробно о теории ученых можно на сайте Arxiv.

Напомним, что ранее астрономы получили первое в истории человечества фото черной дыры. Также недавно ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах.

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