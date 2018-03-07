В США нашли жабу без морды

Как видно на ролике, у животного нет ни глаз, ни ноздрей, ни челюстей, ни языка

В США нашли необычную жабу, у которой нет морды. На такую необычную картину в лесу штата Коннектикут наткнулась герпетолог из Массачусетского университета Джилл Флеминг.

О своей необычной находке девушка сообщила в twitter, куда также опубликовала фото и видео жабы.

Как видно на ролике, у животного нет ни глаз, ни ноздрей, ни челюстей, ни языка.

Флеминг предполагает, что жаба пострадала во время спячки, когда ее чуть не съел хищник. Следов открытой раны не обнаружено.

Что произошло с жабой дальше неизвестно, девушка сняла ее на видео и отпустила.

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