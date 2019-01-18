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В США посреди реки сформировалась загадочная аномалия: видео

В американском штате Мэн в реке сформировалась льдина, удивительно похожая на наш естественный спутник

Евгений Опанасенко
Сегодня, 01:10
Аномалия может попасть в Книгу рекордов Фото: Популярная механика
Аномалия может попасть в Книгу рекордов
Фото: Популярная механика

Природа умеет удивлять, порой настолько, что с трудом верится в реальность происходящего. Жители американского города Уэстбрук в штате Мэн наблюдали удивительное зрелище, как посреди течения реки Преспумскот сформировалась льдина почти идеально круглой формы, по виду напоминающая Луну. Диаметр льдины составляет примерно 90 метров.

Как объясняет физик Кеннет Г. Либбрехт в интервью The New York Times, подобные вращающиеся круглые льдины являются невероятно редкими природными явлениями. Ранее подобные аномалии встречали в природе, но лишь небольших размеров, а эта 90-метровая льдина учеными зафиксирована впервые и может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Также важно отметить интересный факт: город Уэстбрук избрал знаменитый писатель Стивен Кинг в своих романах, как место особо частых случаев таинственных и мистических явлений.

Напомним, что ранее китайский зонд "Чанъэ-4" зафиксировал рост семян на Луне. Также ученые на Луне нашли следы древней жизни.

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Источник: Популярная Механика
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