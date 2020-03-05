Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В США закрывают проект по поиску инопланетян

У SETI@Home начался отток пользователей и проект было решено закрыть из-за уменьшения интереса общественности к поиску инопланетян

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35

Калифорнийский университет в Беркли закрывает проект SETI@Home, в котором участвовали миллионы людей из разных стран. Огромная аудитория помогала ученым обрабатывать данные, полученные с радиотелескопов, которые искали признаки существования внеземной жизни. Однако организаторами было принято решение о закрытии проекта спустя 21 год существования.

SETI@Home был запущен 17 мая 1999 года. Это была попытка привлечь общественность к науке. Участникам предлагалось безвозмездно поучаствовать в проекте по поиску инопланетян. Любой желающий мог предоставить свой домашний компьютер для обработки информации, собранной радиотелескопами, в поисках аномальных сигналов. К 2011 году SETI@Home даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейшая в мире вычислительная сеть. По последним подсчетам, ее вычислительная мощность составляла 5,428 петафлопcа.

Читайте также:
Штурм Зоны 51: люди готовятся увидеть инопланетян

Для этого Калифорнийский университет в Беркли создал бесплатную программу, которая забирала немного процессорной мощности на себя для обработки данных. SETI@Home выглядела как красивая анимированная заставка и могла работать в фоне, не мешая пользователю работать. Программа автоматически обрабатывала данные, затем отправляла результаты обратно в Беркли, брала очередную "порцию" и продолжала работу. Получившаяся сеть BOINC представляла собой огромный суперкомпьютер с более чем 5 миллионами пользователей, что было дешевле, чем использовать дорогостоящие мейнфреймы.

Программа SETI@Home
Программа SETI@Home
Фото: TechSpot

Проект решено было закрыть из-за уменьшения интереса к SETI@Home – начался отток пользователей, что делает его нерентабельным.

Смотрите также в сюжете о том, как в США готовятся к встречи с инопланетянами:

"Проект начал постепенно терять участников. Тем не менее, мы успели проанализировать основные данные. Теперь нам нужно сосредоточиться на завершении внутреннего анализа с уже полученных результатов", – заявили руководители проектов на форуме SETI@Home.

Проект будет закрыт 31 марта 2020 года, однако не полностью – форумы и веб-сайт будут функционировать, как прежде. Освободившееся ресурсы ученые будут использовать для других целей, таких как космология и исследования пульсаров. Кроме того, пользователи клиента могут продолжать использовать его для помощи другим проектам на основе BOINC.

Напомним, что ранее ученые составили карту Земли для пришельцев из космоса. Также недавно на обратной стороне Луны обнаружена космическая слизь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду По всему миру начинаются сбои с поставками смартфонов из-за коронавируса Ученые просят пользователей интернета искать черные дыры Вторая Земля: найдена потенциально обитаемая экзопланета
наука космос ученые инопланетяне сигнал из космоса компьютер радиотелескоп
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но забыли ее дети
Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но забыли ее дети
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото

Популярные статьи

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

Новости партнеров

Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
Диетические рецепты из мяса индейки и кролика
46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости
46-летняя Наташа Королева изменилась до неузнаваемости
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
"Пьяная?": Брежнева удивила дикими танцами под Меладзе (видео)
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Умер Кирк Дуглас: чем запомнился актер из золотого века
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи
Как обустроить небольшой санузел? Необычные идеи