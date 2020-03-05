В США закрывают проект по поиску инопланетян

У SETI@Home начался отток пользователей и проект было решено закрыть из-за уменьшения интереса общественности к поиску инопланетян

Калифорнийский университет в Беркли закрывает проект SETI@Home, в котором участвовали миллионы людей из разных стран. Огромная аудитория помогала ученым обрабатывать данные, полученные с радиотелескопов, которые искали признаки существования внеземной жизни. Однако организаторами было принято решение о закрытии проекта спустя 21 год существования.

SETI@Home был запущен 17 мая 1999 года. Это была попытка привлечь общественность к науке. Участникам предлагалось безвозмездно поучаствовать в проекте по поиску инопланетян. Любой желающий мог предоставить свой домашний компьютер для обработки информации, собранной радиотелескопами, в поисках аномальных сигналов. К 2011 году SETI@Home даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как крупнейшая в мире вычислительная сеть. По последним подсчетам, ее вычислительная мощность составляла 5,428 петафлопcа.

Для этого Калифорнийский университет в Беркли создал бесплатную программу, которая забирала немного процессорной мощности на себя для обработки данных. SETI@Home выглядела как красивая анимированная заставка и могла работать в фоне, не мешая пользователю работать. Программа автоматически обрабатывала данные, затем отправляла результаты обратно в Беркли, брала очередную "порцию" и продолжала работу. Получившаяся сеть BOINC представляла собой огромный суперкомпьютер с более чем 5 миллионами пользователей, что было дешевле, чем использовать дорогостоящие мейнфреймы.

Программа SETI@Home Фото: TechSpot

Проект решено было закрыть из-за уменьшения интереса к SETI@Home – начался отток пользователей, что делает его нерентабельным.

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"Проект начал постепенно терять участников. Тем не менее, мы успели проанализировать основные данные. Теперь нам нужно сосредоточиться на завершении внутреннего анализа с уже полученных результатов", – заявили руководители проектов на форуме SETI@Home.

Проект будет закрыт 31 марта 2020 года, однако не полностью – форумы и веб-сайт будут функционировать, как прежде. Освободившееся ресурсы ученые будут использовать для других целей, таких как космология и исследования пульсаров. Кроме того, пользователи клиента могут продолжать использовать его для помощи другим проектам на основе BOINC.

Напомним, что ранее ученые составили карту Земли для пришельцев из космоса. Также недавно на обратной стороне Луны обнаружена космическая слизь.

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