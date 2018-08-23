В Steam раздают бесплатно популярную игру

Ubisoft в честь Gamescom 2018 раздает всем желающим комплект For Honor Starter Edition.

Игра стоимостью 800 гривен временно доступна бесплатно

Многопользовательский исторический боевик For Honor может получить любой желающий, у кого есть учетная запись в цифровом магазине Steam. Ubisoft в честь Gamescom 2018 раздает всем желающим комплект For Honor Starter Edition.

Чтобы получить игру в свою библиотеку игр, достаточно авторизироваться в Steam (или создать аккаунт, если такого нет), зайти на страницу игры и нажать кнопку "Установить игру" – после этого полноценная копия останется у вас навсегда, и вы сможете воспользоваться всеми преимуществами лицензионной игры, например, игру в онлайне с другими игроками.

For Honor в Steam раздают бесплатно до 27 августа 2018 года segodnya.ua

Стоит отметить, что игра обладает защитой Denuvo, которая достаточно требовательна к ресурсам компьютера, а также требует обязательной регистрации в Uplay – еще одного цифрового магазина.

For Honor может получить любой желающий ubisoft.com

Ubisoft раздает версию Starter Edition – это самый базовый вариант игры с ограниченным контентом. Игроку будет доступно 6 героев (всего в игре их 12), при этом разблокировано будет всего три, остальные три надо будет купить за внутриигровую валюту.

Игровой процесс For Honor происходит в вымышленном альтернативном средневековье, где после глобальных катаклизмов на немногих уцелевших территориях сошлись три могущественные военные силы того времени: викинги, рыцари и самураи.

Акция бесплатной раздачи игры For Honor продлится до 27 августа. После окончания акции игра будет доступна по полной стоимости за 800 гривен.

Напомним, что ранее разработчики Fallout "похоронили" игру в Steam, скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела в Steam, а самая провальная игра года внезапно стала популярной.