В Telegram произошел масштабный сбой: какие страны под угрозой

Сегодня, 14:28

Что касается украинских пользователей, то несколько сообщений о неполадках пришли из Киева

В мессенджере произошел масштабный сбой. Фото: AFP
В мессенджере произошел масштабный сбой. Фото: AFP

Пока Telegram уверенно становится новой социальной сетью, пользователи мессенджера столкнулись с проблемой подключения к серверам, авторизацией и отправкой сообщений.

При этом больше всего жалоб поступало из Италии, Голландии, Франции и Ирана, сообщает "Новое время".

"Некоторые из наших пользователей в Европе и регионе Ближний Восток в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Пожалуйста, держитесь, мы мобилизовали всех, чтобы вернуть вас онлайн в ближайшее время!", – написали в блоге Telegram в первой половине дня понедельника.

Проблемы в работе Telegram наблюдались также в Испании, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Франции, Германии, Турции и других странах. Что касается украинских пользователей, то несколько сообщений о неполадках пришли из Киева, но в основном мессенджер был доступен.

"Серверы были недоступны везде. Я пробовала залогиниться через Иран, Германию и ОАЭ", – сообщала одна из пользователей около 11 часов по Киеву. Примерно в 13 часов по Киеву стали появляться сообщения о том, что работа мессенджера восстанавливается.

Около 13 часов по Киеву сотрудники Telegram написали: "Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. Если вы в Иране, держитесь немного дольше". Таким образом, работа большинства серверов была восстановлена примерно за два часа.

Тем временем космическое агентство NASA показало, как выглядят закрученные облака Юпитера. Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.

Тем временем жители Новой Зеландии объявили войну кролям:
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