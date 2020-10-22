В Украине открыли предзаказ на PlayStation 5 по новым ценам — дороже, чем обещали

Цены на игровую консоль выше, чем анонсировали ранее

В Украине открыли предзаказ на игровую консоль PlayStation 5. Цены на нее выше, чем анонсировали ранее.

Так, за PlayStation 5 Digital Edition – придется отдать 13 499 грн, хотя раньше называли цену 12999 грн.

А PayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray обойдется в 16799 грн (вместо 15 999 грн).

В Украине открыли предзаказ на PlayStation 5 Фото: The Verge

Предварительный заказ приставки доступен на сайтах официальных ритейлеров – Rozetka, Comfy, "Алло" и "Фокстрот". Покупку можно будет получить с 19 ноября.

С чем связано повышение стоимости устройств – не сообщается. В официальном твиттере магазина Rozetka заявили, что это решение приняли не они, а компания-производитель Sony.

Не ми виставляємо ціни на офіційний товар, а Sony — Rozetka (@rozetka_ua) October 21, 2020

Более дорогой вариант консоли PS5 имеет дисковод и подойдет для любителей классики и тех, кто имеет коллекцию игр на дисках. Для использования второй конфигурации консоли диски не нужны, но важно иметь высокоскоростной интернет.

В обеих моделях приставки качество графики 4K и встроенный центральный и графический процессоры. Также консоли оснащены трехмерным звуком, что обеспечивает эффект полного погружения в игру.

Напомним, между выходом консолей 4-го и 5-го поколения прошло целых 7 лет.

Вам может быть интересно полное видео презентации PlayStation 5. Также мы сравнивали PlayStation 5 против Xbox Series X: какую приставку выбрать.

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