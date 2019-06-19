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В Украине подсчитали "индекс смартфона"

Сегодня за среднюю зарплату в Украине можно купить почти два смартфона, но еще несколько лет назад – только один

В компании MOYO проанализировали среднюю зарплату и цену смартфона в нашей стране за последние годы и выяснили, как менялось их соотношение.

По данным на первую половину 2019 года, "индекс смартфона"* демонстрирует наивысший показатель за последние шесть лет — 1,9. Это означает что одной среднестатистической зарплаты украинца хватит почти на два среднестатистических смартфона.

В долларовом эквиваленте максимальную зарплату украинцы получали в 2013 году (данные взяты в период с 2013 по 2019 годы включительно). Но за шесть лет смартфоны существенно подешевели. При средней зарплате $394 и цене смартфона $241 в 2013 году индекс составил 1,6. Тогда как на начало 2019 года он вырос до 1,9 ($385 — средняя зарплата и $203 — средняя цена смартфона).

Минимальное значение "индекса смартфона" — 1,1, пришлось на 2015 год, когда при средней зарплате $172 за смартфон отдавали $163. На 2015 год пришлись и минимальные продажи смартфонов — 3,2 млн, тогда как по итогам 2018 года украинцы приобрели 5,4 млн "умных телефонов".

Таким образом, в "тяжелые времена" украинцы не только покупали меньше гаджетов, но и выбирали более дешевые модели. При улучшении экономической ситуации выросло как количество продаж, так и средняя цена смартфона.

*"Индекс смартфона" – неофициальный термин, придуманный в компании MOYO для отражения изменений покупательной способности в Украине. Учитывая популярность смартфонов и их востребованность, данный индекс можно использовать наряду с "индексом борща" и "индексом Биг Мака" в качестве развлекательного экономического индикатора.

Для расчета индекса использовались данные Государственной службы статистики Украины, а также данные панели аудита розничной торговли бытовой техникой и электроникой POS Tracking GfK Ukraine.

О компании

MOYO — сеть розничных магазинов техники и электроники. Первый магазин MOYO начал работу в 2009 году, а сегодня сеть насчитывает уже 45 торговых точек, расположенных в 26 городах по всей Украине. В магазинах MOYO и на сайте moyo.ua покупателю предлагает широкий ассортимент техники и электроники, крупную и мелкую бытовую технику, детские товары, электротранспорт и многое другое. MOYO – одна из немногих сетей, торгующая исключительно официальной техникой с полным соблюдением украинского законодательства, а также предлагающая покупателям уникальный сервис и услуги.

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