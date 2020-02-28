В Украине появится новый бренд смартфонов

Компания Realme планирует предоставить весь модельный ряд смартфонов

Производитель смартфонов Realme существует всего два года и за это время преуспел в покорении рынка Европы и даже побить рекорд в начале 2020 года, как производитель самого мощного смартфона в мире. Все благодаря сбалансированным мобильным устройствам и лояльной ценовой политикой, которые составляют конкуренцию Xiaomi. В 2020 году Realme нацелилась на покорении рынка Украины.

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Официальным дистрибьютором Realme в Украине станет интернет-магазин "Цитрус". Компания планирует предоставить весь модельный ряд смартфонов, а также аксессуаров: наушники, фитнесс-браслеты и прочие гаджеты. Смартфоны Realme должны поступить в продажу в Украине уже 4 марта.

На старте продаж в Украине будет представлено следующие смартфоны Realme для ключевых ценовых сегментов: флагман Realme X2 Pro 8/128 ГБ за 12 тыс грн, Realme XT 8/128 ГБ за 7,5 тыс грн, Realme 5 Pro 4/128 ГБ за 5,5 тыс грн и бюджетная модель Realme C2 2/32 ГБ за 2,8 тыс грн. Кроме этого, в продаже должны появиться три модели беспроводных наушников: Realme Buds II, Realme Buds Wireless и полностью беспроводные Realme Buds Air.

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Учитывая позиционирование и ценовую политику в Украине Realme также будет в первую очередь нацелен на конкуренцию с компанией Xiaomi, которая в последние несколько лет смогла завоевать большую популярность.

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