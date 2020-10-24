Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Украине стартовали предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сколько на самом деле стоят флагманы

Сегодня, 10:13

Первые покупатели могут получить смартфоны уже 30 октября

С 23 октября в Украине можно оформить предзаказ на новые модели iPhone – iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ранее мы уже писали, сколько будут стоить новые iPhone в Украине, однако сегодня цены на два новых флагмана от Apple немного отличаются.

Сколько стоят iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Украине

Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно заказать у большинства украинских ритейлеров, официально занимающихся продажей техники Apple, а получить желаемую модель – уже 30 октября.

В Украине стартовал предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
В Украине стартовал предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Фото: Apple

Так, обнародованные ранее предполагаемые цены на две модели новых iPhone отличаются от сегодняшних. Украинские сети, такие как Rozetka, "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот", COMFY, MOYO и другие, предлагают следующие цены:

  • iPhone 12 – от 31 999 грн;
  • iPhone 12 Pro – от 39 999 грн.

Первая модель доступна в пяти цветах (черный, белый, красный, зеленый и синий), а вторая – в четырех (золотой, графитовый, серебристый и синий).

Читайте также:
Стоит 28 тысяч гривен. Чем вас удивит новый iPhone 12 Pro (фото)

Напомним, что официальная цена Apple на iPhone 12 Pro – 1099 долларов. Это почти 32 000 гривень. В коробке с новым смартфоном не будет зарядного устройства и наушников.

Ранее мы писали, что в Украине открыли предзаказ на PlayStation 5 по новым ценам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
10 отличий iPhone 12 от iPhone 11: эксперимент журналистов В смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 Pro обнаружили серьезный недостаток Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro
iPhone Apple iPhone 12 iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью
Любовник убил питомца дочери Конкина перед ее смертью

Популярные статьи

Вчера, 16:10Fun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

Вчера, 14:10Стиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

Вчера, 12:47Fun

Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Вчера, 11:11Fun

"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддоме

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Николь Кидман перенесла онкологическое заболевание

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 23 октября: Весов ждут приятные эмоции, а Скорпион станет отличным стратегом

22 октябряШоу-бизнес

Настя Каменских в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков

22 октябряШоу-бизнес

Алексей Суханов устроил романтические танцы с работницей супермаркета: видео

22 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

22 октябряFun

Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Экс-супруга известного британского певца совершила вооруженный захват его дома

21 октябряТехно

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октябряШоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

Новости партнеров

Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
"Код Апокалипсиса": в сети появилось фото актрисы Заворотнюк
"Код Апокалипсиса": в сети появилось фото актрисы Заворотнюк
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой
Жерсон Родригес начал встречаться с украинской теннисисткой
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
Много шума из ничего: 7 самых переоцененных фильмов в истории
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять