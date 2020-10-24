В Украине стартовали предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Сколько на самом деле стоят флагманы

Первые покупатели могут получить смартфоны уже 30 октября

С 23 октября в Украине можно оформить предзаказ на новые модели iPhone – iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ранее мы уже писали, сколько будут стоить новые iPhone в Украине, однако сегодня цены на два новых флагмана от Apple немного отличаются.

Сколько стоят iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Украине

Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro можно заказать у большинства украинских ритейлеров, официально занимающихся продажей техники Apple, а получить желаемую модель – уже 30 октября.

В Украине стартовал предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro Фото: Apple

Так, обнародованные ранее предполагаемые цены на две модели новых iPhone отличаются от сегодняшних. Украинские сети, такие как Rozetka, "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот", COMFY, MOYO и другие, предлагают следующие цены:

iPhone 12 – от 31 999 грн;

– от 31 999 грн; iPhone 12 Pro – от 39 999 грн.

Первая модель доступна в пяти цветах (черный, белый, красный, зеленый и синий), а вторая – в четырех (золотой, графитовый, серебристый и синий).

Напомним, что официальная цена Apple на iPhone 12 Pro – 1099 долларов. Это почти 32 000 гривень. В коробке с новым смартфоном не будет зарядного устройства и наушников.

Ранее мы писали, что в Украине открыли предзаказ на PlayStation 5 по новым ценам.

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