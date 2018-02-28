В Вене можно найти ресторан будущего

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Роботы-бармены смешивают коктейли, а блюда для посетителей летят по американским горкам

В Вене можно найти ресторан будущего

В Вене можно найти ресторан будущего. Роботы-бармены смешивают коктейли, а блюда для посетителей летят по американским горкам. Похоже на сценарий фантастического фильма, но на самом деле – это реальный ресторан в популярном парке Вены.

В этом ресторане гостей удивляют буквально с порога. Вместо привычного бумажного меню здесь дают планшет. За него взамен нужно отдать паспорт, либо другую ценную вещь.

Так получают гарантию, что гаджет посетители не унесут с собой, объясняют в ресторане. Кто не умеет пользоваться устройством, научат. Электронное меню очень простое. Нашел нужное блюдо, перетащил его пальцем в корзину и в одно нажатие отправил заказ на кухню.

В среднем блюдо готовят 10-15 минут. И устанавливают в специальное крепление. Дальше начинается самое интересное: у каждого заказа есть свой штрих-код. Его распечатывают и клеят на крепеж. После заказ отправляют бармену-роботу.

Робот считывает штрих-код и понимает, за каким столиком ждут блюдо. После этого заказ летит к клиенту по настоящим американским горкам.

Роботы не только отправляют уже готовые блюда, но и сами смешивают коктейли.

В ресторане "Роллеркастер" работают два робота. Оба – промышленные, рассказывает пиар-менеджер Майкл Вильгельм. Говорит, такие собирают автомобили на заводах. Но в этом ресторане их научили не только закручивать гайки, но даже танцевать!

У них есть три основные задачи. Доставка еды и напитков гостям. Приготовление коктейлей. Они действительно смешивают их и доставляют клиентам. И они танцуют для посетителей во время музыкальной программы. Музыкальная пауза каждые 45 минут. Роботы знают 10 танцев.

Всего в мире 8 таких ресторанов. В Вене заведение находится в знаменитом парке Пратер. Поэтому аншлаг чаще всего летом. Когда сюда съезжаются тысячи туристов. Залы вмещают более двух сотен гостей, но в выходные без предварительной брони сюда не попасть.

В ресторане уверяют: железный персонал "не устает", ремонтируют крайне редко. Куда чаще приходится восстанавливать саму систему управления.
ресторан, роботы, вена

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Источник:

"Сегодня"

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