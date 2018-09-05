В Японии "похоронили" PlayStation 2 навсегда
Отныне владельцы PlayStation 2 вынуждены обращаться к частным компаниям по ремонту игровых приставок
Японское подразделение Sony официально закрывает сервисную поддержку по ремонту игровой приставки PlayStation 2. В конце июня компания отправила уведомление владельцам PS2 о прекращении услуг по ремонту в сентябре.
7 сентября будет последний день, когда все владельцы, сдавшие на ремонт свои консоли, смогут их забрать из сервис-центра PlayStation. Более того, части клиентам Sony не сможет отремонтировать игровые приставки из-за сокращения запасов деталей – производство запчастей было прекращено двумя годами ранее.
После прекращения послегарантийного обслуживания, владельцы PlayStation 2 вынуждены будут обращаться к частным компаниям по ремонту игровых приставок, которых, к счастью, сейчас очень много, а сам ремонт недорогой.
PlayStation 2 была выпущена 4 марта 2000 года в Японии и стала самой продаваемой игровой приставкой в истории в количестве более 150 миллионов экземпляров. Также игровая консоль PS2 держит потрясающий рекорд "долгожительства" – поддержка на протяжении 18 лет, что очень солидно для такой консоли.
Напомним, что ранее энтузиасты написали эмулятор и на компьютерах смогли запустить игры от PlayStation 3. Также Sony объявила "смерть" PlayStation 4 и назвала туманные сроки выхода PlayStation 5.