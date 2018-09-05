В Японии "похоронили" PlayStation 2 навсегда

Отныне владельцы PlayStation 2 вынуждены обращаться к частным компаниям по ремонту игровых приставок

7 сентября - последний день сервисного обслуживания PS2. Фото: DualShockers

Японское подразделение Sony официально закрывает сервисную поддержку по ремонту игровой приставки PlayStation 2. В конце июня компания отправила уведомление владельцам PS2 о прекращении услуг по ремонту в сентябре.

PlayStation 2 за 18 лет продалась тиражом в 150 миллионов Фото: Business Insider

7 сентября будет последний день, когда все владельцы, сдавшие на ремонт свои консоли, смогут их забрать из сервис-центра PlayStation. Более того, части клиентам Sony не сможет отремонтировать игровые приставки из-за сокращения запасов деталей – производство запчастей было прекращено двумя годами ранее.

После прекращения послегарантийного обслуживания, владельцы PlayStation 2 вынуждены будут обращаться к частным компаниям по ремонту игровых приставок, которых, к счастью, сейчас очень много, а сам ремонт недорогой.

Игра God of War является одной из самых успешных серий на PS2 Фото: Kotaku

PlayStation 2 была выпущена 4 марта 2000 года в Японии и стала самой продаваемой игровой приставкой в истории в количестве более 150 миллионов экземпляров. Также игровая консоль PS2 держит потрясающий рекорд "долгожительства" – поддержка на протяжении 18 лет, что очень солидно для такой консоли.

Напомним, что ранее энтузиасты написали эмулятор и на компьютерах смогли запустить игры от PlayStation 3. Также Sony объявила "смерть" PlayStation 4 и назвала туманные сроки выхода PlayStation 5.