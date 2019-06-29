Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

Эксперт объяснил, почему современные смартфоны обладают отвратительными батареями со слабым зарядом

Смартфоны всегда будут слабо держать заряд - эксперты объяснили почему Фото: Pixabay

Смартфоны в 2019 году бьют рекорды по производительности, обладают самыми совершенными фотокамерами, способными запечатлеть планеты, и даже воспроизводить видеоигры с графикой уровня игровых приставок. Однако все современные телефоны сопровождает главная беда, которую инженеры решить не в состоянии – слабые аккумуляторы. Из-за этого мы вынуждены пользоваться внешними батареями, чтобы помочь мобильному устройству "прожить" хотя бы до конца дня.

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Причем, так было не всегда. В начале XXI века телефоны обладали фантастическим временем автономной работы, которое порой длилось несколько недель без необходимости подзарядки. Современные смартфоны уже многократно обошли по мощности популярную Nokia 3310, однако, почему теперь батареи разряжаются так быстро?

Читайте также Как правильно заряжать смартфон – советы экспертов

Директор Аргоннской национальной лаборатории (старейший национальный исследовательский центр Министерства энергетики США) Венкат Шринивас, который является экспертом в области аккумуляторных технологий, ответил на этот волнующий всех пользователей мобильных устройств вопрос. Объясняется проблема достаточно просто: закон Мура просто опередил технологию аккумуляторов. Это означает, что наши смартфоны стали мощнее, но их производительность начала требовать больше емкости от аккумуляторов, которые развиваются крайне медленно и не поспевают за мобильными устройствами.

Нельзя сказать, что технологии не развиваются. За последние несколько лет плотность батарей была увеличена за счет сокращения внутренних компонентов. Однако стремительный рост изменения в плотности аккумуляторов повлиял на их безопасность – портативные источники энергии начали самовоспламеняться из-за нагрева, вызывая пожары. Ежегодно появляются новости о том, как очередной смартфон устроил пожар. "Это все из-за несовершенства аккумуляторных технологий", – объясняет Шринивас.

Смартфоны будут зависимы от внешних павербанков даже в будущем Фото: Unsplash

Аккумуляторы современных смартфонов создаются с использованием лития в купе с электролитом на основе полимерных материалов, использующиеся с начала 90-х годов, и на сегодняшний день был достигнут предел этой технологии. Конечно, есть надежда на будущее. Исследователи уже изучают новые технологии, вроде твердотельных аккумуляторов, которые предложат больший уровень емкости для мобильных устройств будущего, а также сделать их более безопасными.

Читайте также Китайские батареи шпионят за владельцами смартфонов

Однако здесь есть одна загвоздка: к тому времени, когда новые батареи будут созданы и выпущены на мировой рынок, смартфоны смогут стать еще более продвинутыми и потребовать еще больше емкости, что вернет нас к тому же самому однодневному сроку службы аккумуляторов. Похоже, это "проклятие" будет сопровождать смартфоны вечно.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как исправить быстрый разряд iPhone и iPad. В то же время инженеры нашли способ смартфонам получать заряд "по воздуху".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram