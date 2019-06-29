Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

Эксперт объяснил, почему современные смартфоны обладают отвратительными батареями со слабым зарядом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
Смартфоны всегда будут слабо держать заряд - эксперты объяснили почему
Смартфоны всегда будут слабо держать заряд - эксперты объяснили почему
Фото: Pixabay

Смартфоны в 2019 году бьют рекорды по производительности, обладают самыми совершенными фотокамерами, способными запечатлеть планеты, и даже воспроизводить видеоигры с графикой уровня игровых приставок. Однако все современные телефоны сопровождает главная беда, которую инженеры решить не в состоянии – слабые аккумуляторы. Из-за этого мы вынуждены пользоваться внешними батареями, чтобы помочь мобильному устройству "прожить" хотя бы до конца дня.

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Причем, так было не всегда. В начале XXI века телефоны обладали фантастическим временем автономной работы, которое порой длилось несколько недель без необходимости подзарядки. Современные смартфоны уже многократно обошли по мощности популярную Nokia 3310, однако, почему теперь батареи разряжаются так быстро?

Читайте также
Как правильно заряжать смартфон – советы экспертов

Директор Аргоннской национальной лаборатории (старейший национальный исследовательский центр Министерства энергетики США) Венкат Шринивас, который является экспертом в области аккумуляторных технологий, ответил на этот волнующий всех пользователей мобильных устройств вопрос. Объясняется проблема достаточно просто: закон Мура просто опередил технологию аккумуляторов. Это означает, что наши смартфоны стали мощнее, но их производительность начала требовать больше емкости от аккумуляторов, которые развиваются крайне медленно и не поспевают за мобильными устройствами.

Нельзя сказать, что технологии не развиваются. За последние несколько лет плотность батарей была увеличена за счет сокращения внутренних компонентов. Однако стремительный рост изменения в плотности аккумуляторов повлиял на их безопасность – портативные источники энергии начали самовоспламеняться из-за нагрева, вызывая пожары. Ежегодно появляются новости о том, как очередной смартфон устроил пожар. "Это все из-за несовершенства аккумуляторных технологий", – объясняет Шринивас.

Смартфоны будут зависимы от внешних павербанков даже в будущем
Смартфоны будут зависимы от внешних павербанков даже в будущем
Фото: Unsplash

Аккумуляторы современных смартфонов создаются с использованием лития в купе с электролитом на основе полимерных материалов, использующиеся с начала 90-х годов, и на сегодняшний день был достигнут предел этой технологии. Конечно, есть надежда на будущее. Исследователи уже изучают новые технологии, вроде твердотельных аккумуляторов, которые предложат больший уровень емкости для мобильных устройств будущего, а также сделать их более безопасными.

Читайте также
Китайские батареи шпионят за владельцами смартфонов

Однако здесь есть одна загвоздка: к тому времени, когда новые батареи будут созданы и выпущены на мировой рынок, смартфоны смогут стать еще более продвинутыми и потребовать еще больше емкости, что вернет нас к тому же самому однодневному сроку службы аккумуляторов. Похоже, это "проклятие" будет сопровождать смартфоны вечно.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как исправить быстрый разряд iPhone и iPad. В то же время инженеры нашли способ смартфонам получать заряд "по воздуху".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи Xiaomi показала MIUI "будущего" с новыми функциями Мода из Поднебесной: ТОП-5 лучших китайских смартфонов Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение
смартфоны исследователи аккумулятор тенологии проклятие батарея заряд
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

Вчера, 11:19Fun

День Конституции Украины 2019: поздравления, открытки, стихи и проза

Вчера, 08:26Техно

Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

27 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

27 июняFood

Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

27 июняТехно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

27 июняFun

27 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 июняFun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

27 июняШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали самыми влиятельными людьми Великобритании

27 июняПсихология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

26 июняСтиль

Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов

26 июняШоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

26 июняШоу-бизнес

Самые родные: Алина Гросу показала свадебные фото с родителями

26 июняFun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой
Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Ленивые пирожки с луком и яйцом
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь