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Величайший хит Hitman доступен бесплатно: как скачать

Сегодня, 15:34

Hitman: Absolution временно стала не только бесплатной, но и лишилась DRM защиты

Жанр стелс-игр не очень популярен. Но существует одна из франшиз, которая вывела этот жанр на совершенно новый уровень, сделав его массовым и зрелищным – серия Hitman. Если вы никогда не играли в эту серию раньше, сейчас самое подходящее время для начала с ее ознакомлением – Hitman: Absolution стала полностью бесплатной в цифровом магазинеGOG до 16 июня.

Никаких сложностей в скачивании и установке бесплатного Hitman: Absolution нет – просто зайдите на официальную бесплатную страницу GOG и получите бесплатную копию игры и без защиты DRM. Это означает, что вы можете установить игру на нескольких системах и запускать ее по своему желанию без каких-либо онлайн-проверок, ключей и прочих ограничений для проверки лицензии.

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Конечно, Hitman: Absolution не самая лучшая игра во франшизе, так как отошла от каноничного геймплея-песочницы. Вместо того, чтобы бросать игроков на открытый уровень с несколькими мишенями для устранения и полной свободой выбора, Absolution стала более "линейной", и гораздо больше сфокусирована на повествовании и меньшей свободой выбора, чем оттолкнула от себя преданную аудиторию.

Тем не менее, игровая графика и геймплей все еще остаются на высоком уровне даже сегодня. В настоящее время рейтинг GOG составляет 3.9/5, что очень даже неплохо. Популярная игра отлично подойдет тем, что хочет ознакомиться с жанром стелса и попробовать себя в роли профессии хладнокровного наемного убийцы. Также проект подойдет тем, кто в свое время не захотел тратить деньги на Hitman: Absolution и ждал распродаж, а в итоге получил бесплатный "подарок".

Напомним, что ранее PlayStation 5 раскритиковали за огромный размер корпуса. В то же время Sony снизила стоимость PlayStation 4 в Украине.

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игры видеоигры компьютерные игры Hitman
Источник: GamesRadar
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