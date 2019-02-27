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Велоспорт, велотуризм и велорелакс: три нестандартных велотура столицы

Велосипедисты объездили центр Киева вдоль и поперек. Набережная Оболони, Труханов остров, Гидропарк, Русановка и Голосеевский парк изучены досконально. Хочется немного экстрима, экзотики и романтики. Мы нашли три интересные идеи для киевского вело-уик-енда .

Татарка. В поисках сокровищ Змея Горыныча

Где-то на просторах нового ландшафтного парка в самом центре Киеве скрыты легендарные сокровища побежденного Добрыней Никитичем былинного Змея. 25 гектар территории между Смородинским и Нагорным спуском в 2017 году были объявлены природоохранной зоной, дабы пресечь многоэтажную застройку.

Местность непростая – в склонах спелеологи обнаружили 20 пещер, на трассе крутые спуски и подъемы, брусчатка. Здесь смогут опробовать свои силы те, кто успел перед летом купить велосипед в Киеве для будущих горных походов. Силами энтузиастов обустроена специализированная полукилометровая гоночная экстрим-трасса по лесному бездорожью – с дропами, скоростными трамплинами, корягами и резкими поворотами. Перепад высот – 500 метров.

После заметного благоустройства территории Смородинский парк набирает популярность у киевлян. Здесь отличная спортивная площадка с турниками для воркаута, удобные дорожки для мамочек с колясками и множество скамеек для пенсионеров. Чудесное место для вело-пикника с друзьями.

Приорка. Кинь-грусть

Маршрут можно начать с небольшого обустроенного парка "Березовый гай". Затем познакомиться с питомцами мини-зоопарка Центра юных натуралистов (захватите вкусненькое для голубей и белочек). С левой стороны от нового жилого комплекса "Паркове місто" среди молодых собратьев возвышается огромный 700-летний дуб. Отличная локация для импровизированного пикника на природе.

После отдыха спускаемся к озерам. Именно в этих местах вип-турист XVIII века императрица Екатерина II бросила мучившемуся от похмелья князю Потемкину знаменитую фразу: "Гриша! Кинь грусть! Оглянись – какая красота вокруг!". Места действительно – замечательные. Для велосипедистов по паркам проложены удобные широкие видовые дорожки.

Киото. Полный дзен

Отпраздновать о-ханами, или японский Праздник Любования Сакурами можно, не выезжая из Киева. Колоритный парк, созданный при активном участии посольства Японии, перенесет в страну возвышенной романтики и созерцания природы. Ранней весной на уникальной аллее из 360 нежно-розовых сакур даже закоренелый мизантроп оценит мимолетность бытия.

Парк Киото у Броварского проспекта – идеальное место для семейного уик-енда. У парка много изюминок: красные парадные ворота, гранитная пагода, дзен-ступа, настоящий сад камней. На небольшой и ухоженной территории обустроен идеально-неправильной формы пруд, заросший ирисами. К островку в центре пруда ведут три очаровательных мостика.

Создатели парка ухитрились воссоздать Фудзияму и даже камням дали витиеватые названия: пещерного вида, хранитель, почетного сидения и лунной тени. Для велотуристов здесь совсем несложные маршруты – удобные дорожки, небольшой перепад высот и километровая Аллея сакур.

Сообщество двухколесных

Украинцы оценили оздоровительный, познавательный и рекреационный эффект велоспорта. В Киеве для владельцев велосипедов постепенно создают благоприятную среду обитания. В магазинах Алло перед началом велосезона-2019 можно подобрать новую модель для прогулок с детьми, горных гонок или рабочих поездок сквозь легендарные киевские пробки. В столице десятки готовых веломаршрутов, есть велошколы, велокафе, велогиды и велоклубы. Зима прошла – пора крутить педали.

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