Венера поймала астероид в гравитационную "ловушку"

Астероид обладает самым коротким периодом вращения вокруг Солнца среди подобных тел

Астероид оказался в ловушке у Венеры Фото: Digital Trends

Несмотря на то, что внутренние границы Солнечной системы достаточно хорошо изучены, ученые продолжают делать удивительные открытия. На днях астрономы из США открыли необычный астероид, который вращается внутри орбиты Венеры – это первый обнаруженный подобный объект за всю историю астрономических наблюдений.

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"Это захватывающее открытие! Впервые с 1970-х годов мы смогли открыть уникальный астероид, который бы вращался внутри орбиты Венеры", – прокомментировал главный научный сотрудник в отделе астрономии Университета Мэриленда Куанжи Уи.

Большинство астероидов в нашей Солнечной системе вращаются вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, а также в небольших троянских скоплениях, которые вращаются на орбитах некоторых планет.

Астероид внутри орбиты Венеры иногда пересекает орбиту Меркурия Фото: Digital Trends

Астрономы из Калифорнийского технологического института наблюдали астероид 2020 AV2, который сперва был помечен как часть небольшого класса околоземных астероидов Атиры – эти тела движутся по орбите внутри Земли. Однако, к удивлению ученых, 2020 AV2 вращался внутри орбиты Венеры.

2020 AV2 имеет ширину от 1 до 3 километров со слегка наклоненной орбитой относительно эклиптики. Траектория перемещения объекта находится целиком и полностью в орбите Венеры, но в некоторых точках она приближается к Меркурию. Также астероид обладает самым коротким периодом вращения вокруг Солнца среди подобных тел – всего 151 день.

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"Столкновение с планетой на раннем этапе формирования Солнечной системы, вероятно, отбросило астероид в орбиту Венеры. Также астероид оказался замкнутым внутри этой орбиты – вместо того чтобы получить гравитационную энергию от планеты для разгона, он ее теряет", – прокомментировал профессор физики в Калифорнийском технологическом институте и старший научный сотрудник лаборатории реактивного движения NASA Том Принц.

Напомним, что ранее у ближайшей звезды к Солнцу нашли еще одну планету. А недавно школьник помог NASA открыть новую планету.

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