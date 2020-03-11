Верните 1995 год: анонсировано переиздание стратегической серии Command & Conquer

Command & Conquer Remastered Collection получил улучшенную графику, повышенное разрешение до 4K и перерисованные юниты и здания

Последние 5 лет в игровой индустрии можно охарактеризовать как "время ремастеров". Некогда популярные игры возвращаются с улучшенной графикой, подтянутым разрешением и поддержкой современных версий Windows. Сегодня Electronic Arts объявила приятную новость для поклонников классических стратегий в реальном времени. Command & Conquer от Westwood Studios образца 1995 года вернется в обновленном виде. Игра Command & Conquer Remastered Collection появится в продаже 5 июня 2020 года и будет стоить 20 долларов.

Command & Conquer Remastered Collection является сборником из трех игр: оригинального Command & Conquer, Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert вместе с тремя дополнениями — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath. Игры появятся в цифровом магазине Origin.

Весь сборник игр получил улучшенную графику, повышенное разрешение до 4K, перерисованные юниты и здания, переработанный интерфейс управления, новый саундтрек в дополнение к классическому, редактор карт и полностью переделанный многопользовательский режим с такими реализованными современными онлайн-возможностями, как быстрые матчи "1 на 1", матчмейкинг с учетом рейтинга, таблицы лидеров и повторы.

Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC Command & Conquer Remastered Collection Фото: ITC 1/9

Кроме того, одной из уникальных особенностей сборника станет возможность переключаться между классической и отреставрированной графикой по нажатию одной кнопки, прямо как в Halo: Combat Evolved Anniversary. Правда, функция будет реализована только в одиночном режиме. В качестве бонуса вместе с ремастерами будут идти неопубликованные до этого видеовставки, оставшиеся незадействованными при разработке оригинальных проектов.

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Помимо цифрового релиза, Command & Conquer Remastered Collection выйдет также на физических носителях, причем сразу в двух специальных изданиях: Special Edition за 60 долларов и 25th Anniversary Edition за 150 долларов. В последнюю в числе прочего войдет металлическая модель танка "Мамонт" – визитной карточкой этой RTS. Предзаказать физические издания можно до 10 апреля в магазине Limited Run.

Напомним, что ранее был опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Также недавно эксперты выяснили, сколько памяти нужно компьютеру в 2020 году.

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