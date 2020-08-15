Видеозвонки в Telegram появились на Android: инструкция по пользованию
Разработчики Telegram презентовали функцию видеозвонков в честь 7-летнего юбилея, но пока на Android
В честь своего 7-летнего юбилея разработчики мессенджера Telegam внедрили в него функцию видеозвонков на Android, о которой так долго просили пользователи. До недавнего времени функция была доступна только владельцам iPhone и iPad в экспериментально режиме. Однако о полноценном запуске говорить пока рано – функция пока находится на этапе альфа-версии, поэтому может работать не идеально.
"Мы же продолжаем посвящать все силы созданию качественных приложений и разработке новых функций Telegram. Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", – заявили разработчики мессенджера на своем официальном блоге.
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Очевидно, разработчики Telegram завершили подготовительные работы, провели отладку и тестирование и сочли нововведение достаточно стабильным, чтобы представить его на суд общественности пользователей Android. В мессенджере также пояснили, почему функция видеозвонков хоть и есть, но пока доступна не всем пользователям iOS – на iPhone и iPad ее нужно активировать нетривиальным способом. По информации Telegram, это произошло из-за того, что модераторы Apple не успели вовремя проверить новую версию приложения.
- Обновите приложение Telegram до самой последней версии через Google Play.
- Выберите пользователя, которому хотите позвонить по видеосвязи (он тоже должен обновить свой Telegram до последней версии).
- Нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя – сеанс видеосвязи начнется.
Что характерно, вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.
Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране Вы и Ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.
В настоящее время команда разработчиков планирует дополнить мессенджер новыми функциями, а также запустить групповые видеозвонки в ближайшие месяцы. По случаю дня рождения, в Telegram также был расширен набор анимированных эмодзи. Чтобы посмотреть на анимированную версию, отправьте в любой чат один из этих эмодзи отдельным сообщением.
Напомним, что ранее в Telegram из-за глобального сбоя не отправлялись сообщения и исчезли паблики. Также ранее мы показывали, как сделать стикеры в Viber.
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