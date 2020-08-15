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Видеозвонки в Telegram появились на Android: инструкция по пользованию

Сегодня, 09:34

Разработчики Telegram презентовали функцию видеозвонков в честь 7-летнего юбилея, но пока на Android

В честь своего 7-летнего юбилея разработчики мессенджера Telegam внедрили в него функцию видеозвонков на Android, о которой так долго просили пользователи. До недавнего времени функция была доступна только владельцам iPhone и iPad в экспериментально режиме. Однако о полноценном запуске говорить пока рано – функция пока находится на этапе альфа-версии, поэтому может работать не идеально.

"Мы же продолжаем посвящать все силы созданию качественных приложений и разработке новых функций Telegram. Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", – заявили разработчики мессенджера на своем официальном блоге.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Очевидно, разработчики Telegram завершили подготовительные работы, провели отладку и тестирование и сочли нововведение достаточно стабильным, чтобы представить его на суд общественности пользователей Android. В мессенджере также пояснили, почему функция видеозвонков хоть и есть, но пока доступна не всем пользователям iOS – на iPhone и iPad ее нужно активировать нетривиальным способом. По информации Telegram, это произошло из-за того, что модераторы Apple не успели вовремя проверить новую версию приложения.

Как воспользоваться видеозвонками в Telegram на Android

  1. Обновите приложение Telegram до самой последней версии через Google Play.
  2. Выберите пользователя, которому хотите позвонить по видеосвязи (он тоже должен обновить свой Telegram до последней версии).
  3. Нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя – сеанс видеосвязи начнется.
Видеозвонки в Telegram

Что характерно, вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

Видеозвонки в Telegram
Видеозвонки в Telegram
Фото: Telegram

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране Вы и Ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.

В настоящее время команда разработчиков планирует дополнить мессенджер новыми функциями, а также запустить групповые видеозвонки в ближайшие месяцы. По случаю дня рождения, в Telegram также был расширен набор анимированных эмодзи. Чтобы посмотреть на анимированную версию, отправьте в любой чат один из этих эмодзи отдельным сообщением.

Новые анимированные смайлики в Telegram

Напомним, что ранее в Telegram из-за глобального сбоя не отправлялись сообщения и исчезли паблики. Также ранее мы показывали, как сделать стикеры в Viber.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Telegram
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