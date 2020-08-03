Virgin Galactic показала комфортный салон космического корабля для туристов

Компания Virgin Galactic планирует проводить высотные туристические полеты, проходящие на границе с космосом

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сейчас активно разрабатывает суборбитальный космический аппарат, который будет использоваться для туристических полетов. На днях Virgin Galactic показала салон внутри пассажирского ракетоплана VSS Unity. По снимкам можно оценить то, в каких условиях будет проходить полет на ракетоплане и как пассажиры будут наблюдать Землю с иллюминаторов. Правда изображения являются 3D рендерами, а не полноценными фотографиями.

В полете смогут принимать участие до шести пассажиров. У каждого из них есть свое кресло, два иллюминатора (сбоку и сверху) и две камеры, запись с которых можно получить после полета. Иллюминаторы оснащены круговой подсветкой, которая будет меняться во время полета в зависимости от его этапа.

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Первую часть полета пассажиры должны сидеть в кресле, пристегнувшись ремнями. В это время они могут просматривать информацию о полете на небольшом мониторе в спинке кресла перед ними. После набора высоты и выключения двигателя пассажиры на несколько минут оказываются в состоянии невесомости и могут свободно перемещаться по салону, а также наблюдать за собой или другими туристами в большом зеркале, которое установлено в задней части салона.

Интерьер VSS Unity Фото: Virgin Galactic

Для удобства после того, как пассажиры отстегнули ремни, кресла сами переходят в горизонтальное положение и оставляют больше места в кабине. Во время некоторых полетов вместо части кресел на их креплениях могут находиться инструменты ученых или компаний, предназначенные для проведения экспериментов в невесомости.

Virgin Galactic планирует проводить высотные туристические полеты, проходящие на границе с космосом, и разрабатывает для этого систему из двух летательных аппаратов: самолета-носителя White Knight Two и пассажирского космоплана VSS Unity. Сначала самолет с подвешенным космопланом поднимается на высоту 15 километров, а затем VSS Unity отсоединяется, включает собственный двигатель и поднимается. Изначально предполагалось, что он будет подниматься выше линии Кармана – условной границы космоса на высоте 100 километров. Однако в 2018 году Virgin Galactic скорректировала планы и заявила, что будет использовать терминологию ВВС США, которые считают, что космос начинается с высоты 50 миль (80,47 километра).

Virgin Galactic Фото: Virgin Galactic

Напомним, что ранее первым космическим туристом Virgin Galactic стала женщина. Также недавно ракета SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту секретный спутник.

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