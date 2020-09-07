Vivo научила смартфон менять цвет корпуса: видео

"Магическая" технология способна изменить цвет задней панели смартфона буквально "на лету"

Китайский технологический гигант Vivo, специализирующийся на смартфонах, поделился видео с прототипом смартфона, который способен изменять цвет задней панели. Технология, лежащая в основе "волшебства", называется электрохромизмом – явлением, при котором цвет или непрозрачность материала (в данном случае стекла) может изменяться в зависимости от напряжения.

Подобные технологии сейчас используются в дорогих окнах, которые просто становятся непрозрачными, избавляя от необходимости использовать жалюзи, а также в некоторых электронных вывесках, встречающиеся на различных мероприятиях и технических выставках.

Vivo взяла эту идею и применила ее к смартфону, позволяя ему изменять цвет задней панели буквально "на лету". В тизере, опубликованном в китайской социальной сети Weibo, был показан рабочий прототип, способный переключаться только между серебристым и пурпурно-синим цветом.

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Пока нет информации о том, планирует ли Vivo вывести эту технологию на рынок в будущем телефоне.

Дело в том, что такой маркетинговый ход с корпусом-хамелеоном может не "выстрелить". Очень много владельцев смартфонов облачают свою трубку в чехол, что нивелирует всю идею такого корпуса – "магию" просто не будет видно посторонним и вау-эффект окажется бесполезным.

Эффект "хамелеона" в смартфоне Vivo

Напомним, что ранее Vivo первыми выпустили смартфон с перископом. Также стоит напомнить, что Vivo стала первой компанией, которая выпустила смартфон с 10 ГБ оперативной памяти.

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