Vivo создали смартфон с рекордным количеством памяти

Китайский производитель смартфонов Vivo создал уникальный смартфон с рекордным количеством оперативной памяти – 10 ГБ.

Vivo представят миру 20 августа. Фото: slashleaks.com

Китайский производитель смартфонов Vivo создал уникальный смартфон с рекордным количеством оперативной памяти – 10 ГБ. Новинка получила название Vivo X23.

Компания Vivo 20 августа проведет пресс-конференцию, на которой будет анонсирован смартфон Vivo X23.

Vivo X23 Slashleaks.com

В Сети уже появились качественные живые фото устройства, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке. На фото заметно, что у новинки будет дактилоскопический сканер, вмонтированный в экран.

На лицевой панели будет присутствовать каплевидный вырез для камеры, словно от iPhone X. Основная камера будет сдвоенной, с вертикальным расположением модулей в левом верхнем углу задней панели.

Vivo X23 Slashleaks.com

Кроме того, новинка получит трехмерную технологию сканирования лиц пользователей и отдельный аудиочип для качественного звучания.

Напомним, что ранее Samsung отказался от дешевых смартфонов, а в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира.