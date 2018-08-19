Vivo создали смартфон с рекордным количеством памяти
Китайский производитель смартфонов Vivo создал уникальный смартфон с рекордным количеством оперативной памяти – 10 ГБ.
Китайский производитель смартфонов Vivo создал уникальный смартфон с рекордным количеством оперативной памяти – 10 ГБ. Новинка получила название Vivo X23.
Компания Vivo 20 августа проведет пресс-конференцию, на которой будет анонсирован смартфон Vivo X23.
В Сети уже появились качественные живые фото устройства, которые мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке. На фото заметно, что у новинки будет дактилоскопический сканер, вмонтированный в экран.
На лицевой панели будет присутствовать каплевидный вырез для камеры, словно от iPhone X. Основная камера будет сдвоенной, с вертикальным расположением модулей в левом верхнем углу задней панели.
Кроме того, новинка получит трехмерную технологию сканирования лиц пользователей и отдельный аудиочип для качественного звучания.
Напомним, что ранее Samsung отказался от дешевых смартфонов, а в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира.