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Владельцам Samsung Smart TV рекомендуют установить антивирус

Компания McAfee выпустила антивирус McAfee Security for TV для смарт-телевизоров Samsung

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:27
Антивирус McAfee необходим для дополнительной безопасности
Антивирус McAfee необходим для дополнительной безопасности
Фото: Business Insider

Samsung добавил в магазин приложений Smart TV (Tizen OS) антивирусное программное обеспечение McAfee для телевизоров модельного ряда 2019 года. Южнокорейский производитель утверждает, что желает защитить пользователей смарт-телевизоров от вредоносных программ, сообщает TechSpot.

"Компания McAfee продлила контракт на предварительную установку пакета McAfee Security for TV на все телевизоры Samsung Smart выпущенные в 2019 году. Samsung является первой компанией, которая предварительно установила систему безопасности на эти устройства, подчеркивая свою приверженность созданию безопасности с самого начала. McAfee Security for TV будет сканировать приложения, которые работают на смарт-телевизорах Samsung, для выявления и удаления вредоносных программ", – прокомментировала пресс-служба Samsung касательно антивируса.

Приложение McAfee Security for TV уже доступно для загрузки
Приложение McAfee Security for TV уже доступно для загрузки
Фото: Reddit

Партнерство с поставщиками программного обеспечения является довольно распространенной практикой для крупных производителей оборудования. Производители ноутбуков часто предустанавливают антивирусную защиту в обмен на значительные выплаты. Кстати, производители смартфонов, особенно бюджетного сегмента, в этом плане ничем не отличаются.

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Пользователи в сети не на шутку встревожились, ведь если производитель добавляет антивирус в "умный" гаджет, значит есть причины для беспокойства. Однако Samsung успокаивает скептиков тем, что McAfee необходим для дополнительной безопасности тем, кто ставит приложения не из официального цифрового магазина, чем могут "навредить оборудованию".

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Напомним, что ранее Apple переносит сервисы Apple TV и iTunes на телевизоры Samsung, поскольку не в состоянии больше конкурировать. В свою очередь Xiaomi создали Android-приставку для телевизоров за 28 долларов. 

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Источник: TechSpot
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