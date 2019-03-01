Владельцам Samsung Smart TV рекомендуют установить антивирус

Компания McAfee выпустила антивирус McAfee Security for TV для смарт-телевизоров Samsung

Антивирус McAfee необходим для дополнительной безопасности Фото: Business Insider

Samsung добавил в магазин приложений Smart TV (Tizen OS) антивирусное программное обеспечение McAfee для телевизоров модельного ряда 2019 года. Южнокорейский производитель утверждает, что желает защитить пользователей смарт-телевизоров от вредоносных программ, сообщает TechSpot.

"Компания McAfee продлила контракт на предварительную установку пакета McAfee Security for TV на все телевизоры Samsung Smart выпущенные в 2019 году. Samsung является первой компанией, которая предварительно установила систему безопасности на эти устройства, подчеркивая свою приверженность созданию безопасности с самого начала. McAfee Security for TV будет сканировать приложения, которые работают на смарт-телевизорах Samsung, для выявления и удаления вредоносных программ", – прокомментировала пресс-служба Samsung касательно антивируса.

Приложение McAfee Security for TV уже доступно для загрузки Фото: Reddit

Партнерство с поставщиками программного обеспечения является довольно распространенной практикой для крупных производителей оборудования. Производители ноутбуков часто предустанавливают антивирусную защиту в обмен на значительные выплаты. Кстати, производители смартфонов, особенно бюджетного сегмента, в этом плане ничем не отличаются.

Пользователи в сети не на шутку встревожились, ведь если производитель добавляет антивирус в "умный" гаджет, значит есть причины для беспокойства. Однако Samsung успокаивает скептиков тем, что McAfee необходим для дополнительной безопасности тем, кто ставит приложения не из официального цифрового магазина, чем могут "навредить оборудованию".

Украинцев атакует новый компьютерный вирус:

Напомним, что ранее Apple переносит сервисы Apple TV и iTunes на телевизоры Samsung, поскольку не в состоянии больше конкурировать. В свою очередь Xiaomi создали Android-приставку для телевизоров за 28 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram