Владельцам Sony PlayStation выплатят крупную сумму денег

Владельцам Sony PlayStation 3 выплатят крупную денежную компенсацию. Группа из нескольких обладателей PS-3 обратилась в суд с иском на японскую корпорацию и добилась успеха.

Теперь каждый владелец приставки при условии ее приобретения в период с ноября 2006 года по апрель 2010 года сможет рассчитывать на денежную компенсацию в размере 66 долларов. Для получения денег требуется заполнение специальной формы на сайте с указанием серийного номера приставки PS-3 и данных касательно учетной записи PlayStation Network.

Также необходимо подтвердить изначальное приобретение консоли для последующего использования на Linux в качестве компьютера.

Сообщается, что рассчитывать на компенсацию могут только жители США, где и проводились судебные разбирательства. При этом россияне также могут попытаться заявить о своих правах.

Напомним, ранее Sony и Nike создали светящиеся кроссовки в стиле PlayStation,

Также сообщалось, что женщина отсудила у соседей 4 млн грн, за то что их дети шумят не дают ей спать.

О том, как украинцы хотят добиться компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, смотрите на видео ниже:



