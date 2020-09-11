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Владельцев самокатов начнут штрафовать за разговоры по телефону и нетрезвое вождение

11 сентября, 11:42

Водителей электросамокатов, сегвеев и гироскутеров приравняли к полноценным участникам дорожного движения

Водители электросамокатов, сегвеев и гироскутеров вскоре станут полноценными участниками дорожного движения. Законопроект поддержал парламент в первом чтении. Выясняем, какие права получат и какие обязанности появятся у владельцев электротранспорта.

Сюжет Ирины Ухиной
Видео: Сегодня

Валерий ежедневно добирается на работу электросамокатом. Преодолевает до 10 километров по велодорожкам, а там, где их нет, – по тротуару. И вскоре это ему запретят.

"Я не знаю, как можно ездить по проезжей части. Она совершенно не обустроена для такого транспорта. Водители не соблюдают скоростной режим, а порой вообще не замечают такой транспорт. То есть ездить — опасно", – жалуется житель Киева Валерий Савицкий.

Если велодорожки нет, водители смогут ехать по краю проезжей части дороги, улицы или обочины, говорится в законопроекте. Это защитит пешеходов от наезда на тротуаре. Но подвергает опасности самих владельцев электротранспорта.

"Передвигаться по проезжей части тоже очень опасно, потому что водители вас не считают участниками движения. Водители проезжают мимо буквально в 5 сантиметрах. Вы можете просто упасть, попасть головой под колесо автомобиля и погибнуть", – объясняет автоэксперт Владислав Антонов.

В темное время суток электроводителей обяжут использовать светоотражающие элементы и иметь включенный фонарь. А вот о личных средствах защиты в проекте закона ничего не сказано.

Богдан Глядик

Богдан Глядик

автоюрист

"Законопроект полностью это упустил. Нет обязанности пользоваться шлемами, налокотниками. Вот это, мне кажется, недоработка. Но, возможно, она будет решена изменениями в правилах дорожного движения", – комментирует законопроект автоюрист Богдан Глядик.

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Но есть и плюсы, говорят эксперты. Таких водителей занесут в отдельную категорию участников дорожного движения. Они будут иметь права и обязанности, а за нарушение ПДД — нести административную ответственность. Штраф – 85 гривен.

"Увеличивается количество ДТП, наносится какой-то вред с помощью такого транспортного средства. И вот проблема — как оформлять такие ДТП, как квалифицировать вот этих участников движения", – объясняет Богдан Глядик.

А еще водителям электротранспорта запретят перевозить пассажиров, кроме случаев, предусмотренных производителем. Также запретят пользоваться телефоном во время движения и управлять транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Напомним, что ранее эксперты ужаснулись от того, сколько электросамокаты калечат людей каждый год. Также в прошлом году электроскутерам предрекали скорую смерть.

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Источник: Сегодня
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