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Владельцы iPhone не знают название своего смартфона: исследование

Большая половина владельцев iPhone XR не знают, как называется их смартфон

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:26
Лучше всего узнают свой смартфон владельцы дорогих iPhone
Лучше всего узнают свой смартфон владельцы дорогих iPhone
Фото: Unsplash

В США прошел опрос, организованный магазином Decluttr, специализирующийся на продаже уцененных и отремонтированных мобильных устройств, результат которого оказался, мягко говоря, удивительным. Потребителям был задан вопрос, знают ли они, какой моделью смартфона они пользуются, а также о всех его возможностях: водонепроницаемость, поддержка NFC, наличие 5G модуля, разрешение экрана и типа матрицы фотокамеры. В опросе участвовало около 2000 респондентов.

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Большинство владельцев iPhone не смогли назвать, какую модель они использовали – 56% пользователей iPhone XR и iPhone 7 не смогли сказать точное название своего смартфона. Пользователи дорогого iPhone XS оказались более осведомленными о своем мобильном аппарате – таких было 57%. Самый высокий процент узнаваемости смартфона (71,32%) показали владельцы Samsung Galaxy S9+.

Процент владельцев, знающих название своего смартфона
Процент владельцев, знающих название своего смартфона
Фото: 9to5Mac

В ходе опроса также выяснилось, что 47% опрошенных, пользующиеся услугами сотового оператора AT&T, уверены, что их iPhone работает в сетях 5G. Только 14% владельцев iPhone X/XR/XS знают, что их смартфон обладает чипом NFC. Зато 50% точно знают, что их смартфоны обладают влагозащитой. Среди владельцев Samsung S7/S8/S9 набралось 40%, которые осведомлены, что их смартфоны предлагают быструю зарядку.

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Почти 70% заявили о том, что не видят разницы между новым и отремонтированным мобильным устройством, но только 6% действительно владеют таким устройством, а каждый второй заявил, что готов приобрести подобный гаджет в будущем. Большинство опрощенных согласились с тем, что стоимость смартфона в 500 долларов вполне разумная и оправданная.

Напомним, что в скором времени iPhone получат фантастическую опцию. Также выяснился интересный факт: проблемы у Huawei увеличили продажи iPhone по всему миру.

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Источник: 9to5Mac
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